Отошел ко Господу бывший настоятель общины иезуитов в России отец Станислав Опеля

Как сообщает сайт «Иезуиты», вечером 29 июня в Варшаве отошел ко Господу отец Станислав Опеля SJ, первый настоятель Независимого Российского Региона Общества Иисуса в 1992 – 1998 гг., бывший директор Института Святого Фомы и секретарь Конференции католических епископов России, а также бывший провинциальный настоятель Провинции Великопольской и Мазовской. Он умер на 83-м году жизни, на 66-м году монашеского призвания и 51-м году священства (за два дня до смерти он отпраздновал 50-летний юбилей своего священства). Мы молимся об упокоении его души, вспоминая с благодарностью его заслуги для Российского Региона Общества Иисуса и Церкви в России.

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Отец Станислав Опеля родился 7 апреля 1938 года. Вступил в Общество Иисуса по окончании девяти классов школы первой ступени, начав новициат в 1954 г. в Калише. Принес первые обеты в 1956 году, а затем в Познани закончил среднюю школу, сдав экзамен на аттестат зрелости.

В 1964 году Станислав Опеля окончил факультет польской филологии в университете им. Адама Мицкевича в Познани со степенью магистра польской филологии. Затем он отправился во Францию, где изучал философию в Шантийи и богословие в Лионе. Рукоположен в священники 27 июня 1970 года кардиналом Жаном Данелю SJ. С 1971 года работал в Варшаве в приходе Святого Стефана как университетский капеллан. Через два года был направлен в Рим, в польскую секцию Ватиканского радио. Во время пребывания в Риме подготовил и защитил докторскую диссертацию по философии в Папском Григорианском университете.

После третьей пробации в 1977-1978 годах во Франции трудился в Генеральной Курии Общества Иисуса в качестве секретаря его Славянской Ассистенции. Принес торжественные обеты перед тогдашним генералом Ордена – отцом Педро Аррупе.

В 1979 году он вернулся в Польшу и стал духовником схоластиков на богословском факультете Bobolanum в Варшаве. В 1981 году он возродил журнал «Przegląd Powszechny» и долгие годы был его главным редактором. Во время военного положения служил капелланом политзаключенных в Белоленкской тюрьме. Отец Опеля был вовлечен в процесс демократических перемен в Польше, сформировав в «Przeglądzie Powszechnym» оппозиционную среду, состоящую из выдающихся представителей науки и искусства. После 1989 года многие из них заняли значительные посты в стране.

В 1985–1991 годах отец Станислав Опеля был настоятелем Северной Польской Провинции Общества Иисуса, а в 1992 году был назначен первым настоятелем Независимого Российского Региона, добившись регистрации Ордена иезуитов в России. В 1998–2000 годах был секретарем Конференции епископов Российской Федерации. Был редактором ежеквартальника «Точки – Puncta», читал лекции в колледже Святого Фомы Аквинского и в высшей духовной семинарии. В 2001 году отцу Станиславу было отказано во въезде в Россию. Некоторое время он работал в Европейском центре коммуникации и культуры в Варшавской Фаленице, затем отправился в Страсбург, где трудился в Католическом Бюро по информации и европейским инициативам – OCIPE.

Отец Станислав Опеля был членом Ассоциации польских журналистов и членом UCIP (Союза католической международной прессы). Занимался журналистикой в ​​области философии, культуры, международных, общественно-политических и религиозных вопросов. Он любил проводить свободное время, занимаясь альпинизмом и велоспортом. Был увлечен классической музыкой и театром, и его любимыми авторами, среди прочих, были Норвид, Бодлер, Герберт, Гёльдерлин.

7 июня 2018 г. отец Станислав Опеля стал по решению президента Франции кавалером ордена Почётного Легиона. В обосновании этого решения французский посол в Польше Пьер Леви написал: «Эта награда достойно отмечает приверженность отца Опели в служении нашим европейским ценностям, и особенно в становлении демократии в Польше». Последние годы своей жизни он провел в варшавской Коллегии иезуитов.