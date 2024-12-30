Открытие Юбилейного года надежды и Месса праздника Святого Семейства в Кафедральном соборе Новосибирска (+ ФОТО)

29 декабря — в первое воскресенье после Рождества и последнее воскресенье уходящего 2024 года — Преосвященный Иосиф Верт совершил Чин открытия юбилея 2025 года в главном католическом храме столицы Сибири, тем самым вместе со всею Вселенской Церковью официально введя в наступающий Юбилейный год и Преображенскую епархию.

Юбилейный год отмечается в Католической Церкви как праздник прощения, обновления и радости. Первый Юбилей был установлен Папой Римским Бонифацием VIII в 1300 году от Рождества Христова. Периодичность празднования Святого года со временем менялась: сначала он отмечался каждые 100 лет; позже, в 1343-м, Папа Климент VI сократил разрыв между юбилеями до 50 лет, а в 1470-м Папа Павел II начал делать это каждые 25 лет. Бывали и «экстраординарные» Юбилеи: например, в 1933 году Папа Пий XI решил отметить 1900-летие Искупления, а 2016-й год Папа Франциск провозгласил экстраординарным Юбилеем милосердия.

Наступающий 2025 год провозглашён Святейшим Отцом Франциском как Юбилей надежды.

Богослужение открытия Святого Юбилея в Новосибирске началось в часовне св. Иоанна Павла II, расположенной в Епархиальном центре имени епископа-исповедника Александра Хиры. На уникальное событие собрались верные из разных приходов. После начальных обрядов все участники как паломники отправились процессией с песнопениями к дверям Кафедрального собора Преображения Господня.

Вход народа Божьего в собор происходил через центральные двери храма, знак Христа (ср. Ин 10:9). На пороге этих врат перед принесенным сюда же большим Юбилейным крестом с Распятием Ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф обратился к народу и пригласил всех поклониться «сладкому древу, несущему Господа мира» (гимн Страстной пятницы «Страсти Господни»).

Далее под «паломнические псалмы» процессия вошла в Кафедральный собор, где Юбилейный крест – как главный христианский символ надежды – был водружен рядом со Св. Престолом в алтарной части храма. Именно этот украшенный Крест будет почитаться на протяжении всего 2025 года как особая святыня Юбилея.

В начале Святой Мессы Правящий Епископ окропил всех верных водой, что стало живым воспоминанием о Крещении — входных вратах на пути посвящения в таинства и в Церковь. А последовавшее затем Евхаристическое празднование Святого Семейства Иисуса, Марии и Иосифа стало вершиной Церемонии открытия Юбилейного года надежды в Преображенской епархии.



Смотрите подробную фотохронику этого события, подготовленную специально для читателей «Сибирской католической газеты» Еленой Симаковой: