Открытие «Дома святого Иосифа» для пожилых людей в Новосибирске (+ ФОТО)

В среду, 22 мая 2024 г., в Кировском районе Новосибирска (по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 29) начал свою работу новый проект — Дом престарелых на базе Католического центра «Каритас».

По словам директора «Каритас Преображенской епархии в Новосибирске» сестры Дарьи Рассказовой, CSSE, — это коммерческий проект, который одновременно будет выполнять как роль востребованной социальной платной услуги, так и дополнительной финансовой поддержки самой благотворительной организации «Каритас», которая работает в Новосибирске с 1991 года.

Название нового проекта – «Дом престарелых святого Иосифа». Дом рассчитан на 20 человек. Пожилые люди будут проживать в двухместных комнатах, которые полностью оборудованы, чтобы жильцам было комфортно и безопасно. Также для них обустроена комната отдыха, столовая, холл и санузлы.

Как было отмечено выше, проживание будет платным — 1650 рублей в сутки. В эту стоимость кроме уютного размещения входит также круглосуточный уход, пятиразовое питание, контроль за соблюдением медицинских назначений и организация досуга проживающих.

Церемонию торжественного открытия Дома возглавил Преосвященный Епископ Иосиф, являющийся президентом «Каритас Преображенской епархии в Новосибирске». На мероприятии также присутствовали эконом епархии отец Александр Деппершмидт, сестры-монахини и сотрудники «Каритас». После общей молитвы Владыка освятил помещения и благословил сотрудников на новое служение. А потом прошло совместное чаепитие.

Важно отметить, что в подготовке открытия Дома большую работу провели сёстры Конгрегации Св. Елизаветы. Именно они будут в будущем опекать этот проект – куратором нового направления стала сестра Эльжбета Васкова, CSSE.



Фоторепортаж с места события – от Студии «Кана»: