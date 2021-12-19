Отец Коррадо Трабукки, OFM, принимает поздравления с 50-летием священства

50 лет – это целых полвека, это эпоха, уже созвучная с веком.

Ровно полвека назад, 19 декабря 1971 года молодого францисканского монаха Коррадо (урожденного Протазио) Трабукки рукоположил в священники кардинал Микеле Пеллегрино, который тогда был архиепископом в Турине.

Четверть века в России, полвека в священном сане, а в следующем году исполнится три четверти века с момента рождения в доброй семье альпийских итальянцев мальчик Протазио Трабукки, который в 1965 году приняв монашество, стал членом семьи Ордена Братьев Меньших выбрав новое имя в честь святого Конрада Баварского – Коррадо.

И хотя сам отец Коррада будет праздновать юбилей своего священства 25 декабря — поскольку он был рукоположен уже в самую новенну Рождества — однако уже сегодня он получает поздравления со всего мира: из родной Италии, из Германии… А также от своих собратьев-францисканцев из России и от сестер-елизаветок, несущих служение в одном с ним храме.

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Поздравление паблика Францисканцы OFM в России:

«От всего сердца сегодня поздравляем нашего собрата Коррадо Трабукки.

Сегодня исполняется большой юбилей: ровно 50 лет тому назад он был рукоположен в священники!

С ним благодарим Господа — за этот великий дар и благодать!

Уже 26 лет брат Коррадо служит с большой щедростью в России, в Новосибирске, служит Богу, Церкви, Францисканскому Ордену, людям.

Желаем брату Коррадо дара здоровья и сил продолжать свои многочисленные важные служения всегда с евангельским обновленным энтузиазмом, чтобы он мог нести всем людям мир и добро Христово.

Благодарим Господа и молимся о нашем брате.

С юбилеем!»

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Поздравление от сестер-елизаветок:

«Сегодня у нашего БОЛЬШОГО друга, а по совместительству лучшего францисканца всея Руси (мнение абсолютно субъективное, но претендующее на истину) золотой юбилей священства — 50 лет!

Это очень много!

8 из нас просто не было еще на свете, только две были совершеннолетними, одна заканчивала школу, а он уже служил Св. Мессу!!!

Наш дорогой Отец, мы счастливы, что ты у нас есть, благодарны Богу за твое служение и обещаем тебе нашу молитву! Спасибо за твое свидетельство братской любви!»

Deo gratias!!!



(фото – из паблика с. Дарьи Рассказовой, CSSE)