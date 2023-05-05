Особая миссия католических университетов

4 мая Папа Франциск встретился с участниками симпозиума, организованного Объединением католических университетов Латинской Америки и Карибского региона. Встреча проходит в Риме, поскольку в этом году отмечается 70-летие основания этой организации. Передает русская служба Vatican News.

Термин «университет», пояснил Папа, происходит от латинского слова, обозначающего «совокупность всех вещей», а прилагательное «католический» укрепляет это понятие и вдохновляет: «католический» означает «отправляющийся от всего» и «согласно всему».

«Ваша задача – содействовать формированию католических умов, способных созерцать не только объект собственных интересов… Мы нуждаемся в умах, сердцах, руках, которые были бы на высоте всей реальности».

Святейший Отец сослался на Gaudium et spes, конституцию Второго Ватиканского собора о Церкви в современном мире. В этом документе говорится о человеке «в католическом смысле», то есть о том, кто интересуется не только одной частью существования, но всеми ее аспектами, поскольку во всем пребывает слава Божья.

Говоря о том, что обычно называют «третьей миссией» университета, Папа подчеркнул: «Прекрасно, что у университета есть миссии! Католический университет должен быть миссионерским». Деятель науки «обладает миссионерской душой и сердцем», и поэтому он «выходит из отечества своих убеждений и привычек, отправляясь к неизведанным местам», – сказал Папа и пожелал католическим вузам «формировать миссионерские умы».