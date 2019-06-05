«Орган, флейта и голос» — концерт в Кафедральном соборе Преображения Господня

12 июня в 19:30 в Католическом кафедральном соборе Преображения Господня состоится концерт «Орган, флейта и голос».

В концерте принимают участие два священника-музыканта — Збигнев Стемпняк (бас-профундо, Польша) и Себастьян Прието Силва (флейта, Чили).

Партию органа исполнит Наталья Багинская (Новосибирск).

В программе: И. С. Бах, С. Франк, С. Монюшко, А. Варламов, А. Гречанинов, В. Вавилов и др.

Концерт организован при поддержке Института Адама Мицкевича.

Справки по телефонам:

+7 (383) 223-41-46;

+7 (901) 450-07-64



Билеты можно приобрести по ссылке:

https://nsk.kassy.ru/event/2-20568/hall

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