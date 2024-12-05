Ординарий Преображенской епархии встретился с главой Алтайской митрополии РПЦ (+ ФОТО)

Ординарий Преображенской епархии встретился с главой Алтайской митрополии РПЦ (+ ФОТО)

Декабрь 05, 2024

На прошлой неделе, 27 ноября 2024 г., в Барнаульском епархиальном управлении Русской Православной Церкви состоялась встреча Митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия (Иванникова) с Ординарием Преображенской епархии в Новосибирске Епископом Иосифом Вертом.

Во встрече также приняли участие секретарь Барнаульской епархии РПЦ и настоятель римско-католического прихода Иисуса Христа Царя Вселенной в г. Барнауле священник .

По сообщению Информационного отдела Барнаульской епархии, мероприятие прошло в рамках межрелигиозного диалога Православной и Католической Церкви на Алтае.

В братской беседе иерархи обсудили возможности  взаимодействия  по ряду социальных и духовно-нравственных вопросов.

В завершение митрополит Сергий и епископ Иосиф обменялись памятными подарками.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна