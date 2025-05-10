Опять первый: что Лев XIV несет миру — ТАСС

Руководитель представительства ТАСС в Италии Вера Щербакова — о не очень американском понтифике из Чикаго и о том, кому хорошо от его избрания.

267-м Папой Римским впервые избран американец, впервые — августинец, кардинал Роберт Фрэнсис Превост. Таким образом продолжена традиция понтификов-пионеров. Франциск был первым латиноамериканцем и первым иезуитом на престоле Святого Петра. Что касается имени, то Франциск был первым, Лев взял порядковый номер XIV. Он сам потом пояснил избравшим его кардиналам (133 участвовали в конклаве), что это отсылка к предшествовавшему Льву XIII, который, как считается, заложил основы социальной доктрины Римско-Католической Церкви.

Его энциклика Rerum Novarum на рубеже XIX-XX веков затрагивала вопросы социальной справедливости, прав рабочих и отношений между трудом и капиталом. По свидетельству сербского кардинала Ласло Немета, понтифик считает несколько схожими ситуации тогда и сейчас: тогда была индустриальная революция, сейчас — цифровая с наступлением эры искусственного интеллекта, и одна, и другая угрожают рабочему классу. Примечательно, что первый понтифик, всерьез задумавшийся о социальной справедливости с точки зрения церкви, происходил из аристократического рода графов. Любопытно, что Лев XIII был одним из наиболее долго пробывших на престоле Папой (25 лет).

Превост, который в российском варианте получил написание на французский манер — Прево, происхождения не благородного, но более чем достойного. Его дедушки и бабушки были эмигрантами из Европы, причем по отцовской стороне из Италии на границе с Францией, но родители уже родились в Чикаго, где и познакомились и сами завели семью. У них было трое сыновей, и «Роб», младший из них, с детства играл в священника. Семья была католической, и мальчик достаточно быстро стал прислушиваться к «зову Бога», хотя поступил в духовную семинарию в родном Чикаго после диплома по математике и философии. Свое богословское образование он завершил в Риме в Папском университете святого Фомы Аквинского. Большую часть своего служения он посвятил миссионерству, которое привело его в Перу, чье гражданство он получил. Там же за ним была закреплена и епархия.



Особый американец

Эмигрантская история предков и тесная связь с Латинской Америкой объединяет Льва XIV с его предшественником Франциском. Вероятно, у обоих предки родом из северной итальянской области Пьемонт. Испаноязычный, даже рожденный и выросший в Чикаго, это уже не совсем американский Папа. Хотя с точки зрения геополитики был сделан реверанс в сторону США, мировой державы, если не контролирующей, то оказывающей влияние на многие сферы глобального существования. Кроме того, именно в Америке находится влиятельное консервативное католической крыло, которое противостояло Франциску и помогло выбрать в президенты Дональда Трампа.

В СМИ упорно пишут, что выбор Превоста был сделан кардиналами в пику Трампу, которого Франциск не переносил на дух. После его избрания на второй срок Папа Франциск направил американским епископам письмо, в котором открыто призывал не поддерживать линию новой администрации на изгнание мигрантов. У обычно крайне сдержанного Превоста, у которого едва можно найти комментарий на «горячие» темы, есть пару публикаций в Х, где он обозначает свое неодобрительное суждение о католических изъявлениях Джей Ди Вэнса.

Демократы по этому поводу почти ликуют, а либералы довольны, что церковь не поддалась на соблазн реакционизма. Но если новый Папа вполне разделяет линию милосердия предшественника к мигрантам и обездоленным, то по поводу допущения к таинствам представителей сексуальных меньшинств, их благословения — подход у него гораздо более сдержанный. И в этом его равновесие между прогрессистами и консерваторами. Срок пребывания Папы на престоле гораздо дольше, чем президентов в Белом доме, и какие там сложатся отношения в дальнейшем, предугадать сложно.

Даже если Лев XIV хорошо знает Латинскую Америку, он все-таки там не родился, а рос в США. Если Франциск, «чистый латиноамериканец», именно благодаря своему формированию в оторванной от западной реальности, мог позволить себе определенную свободу в околополитических воззрениях, то «коренной американец» может оказаться в определенных рамках, установленных даже не внешними силами и влиянием, а собственным менталитетом.



Зримые и незримые связи

В первом выступлении после избрания Лев XIV обозначил преемственность линии Франциска. Свою карьеру он построил полностью при предшественнике, причем в последнее время, став кардиналом всего два года назад. Несколькими месяцами ранее до возведения в кардинальский сан Франциск назначил его префектом Дикастерии по делам епископов (орган Римской курии, занимающийся вопросами епископской деятельности) и президентом Папской комиссии по Латинской Америке. Превост являлся также членом семи ватиканских дикастерий и Комиссии по делам города-государства Ватикан. Кардинал продолжал много путешествовать, но стал бывать гораздо чаще при центральном аппарате управления универсальной Церковью, которая за время понтификата Франциска приросла с 1,25 до 1,39 млрд католиков в мире.

Но как бы новый понтифик не заявлял о продолжении и преемственности, никакой Папа никогда не будет повторять и копировать предшественника. И отличия, пусть пока и чисто формальные, уже есть. Так при выходе на балкон в первый раз в качестве Папы, Лев XIV вернулся к более церемониальному облачению — в красной накидке и с золотым крестом на груди, а не просто папской белой сутане с простым серебряным нагрудным крестом, как появился перед «градом и миром» Франциск, сразу заявив о своем бессребреничестве.

Пока неизвестно, вернется ли новый Папа в апартаменты Апостольского дворца, которые предшественник променял на значительно более скромный номер-люкс в кардинальской гостинице в Ватикане «Дом Святой Марфы». Лев XIV вряд ли повторит за Франциском, но, не исключено, придумает что-то третье. Вернет ли он в обиход красные папские туфли, вместо которых Франциск надевал черные стоптанные ботинки (и лежал в них даже в гробу). История об отказе от «фешенебельных» красных туфель стала легендой. Но один из папских портных Филиппо Сорчинелли уточнил, что красные туфли не имеют ничего общего с модой. Это — знак готовности отдать свою кровь за Христа и за веру, напоминающий о первых христианах-мучениках. Франциск не носил их «по ортопедическим показателям».



10 раз «мир» в день 80-летия завершения Второй мировой войны

В чем Лев XIV точно обозначил нерушимую связь с Франциском, это стремление к миру. Предшественник призывал достигать его любой ценой, даже не стыдясь поражения и выкидывая «белый флаг» для спасения жизни. Далеко не у всех в Ватикане была такая же позиция. Так, государственный секретарь Пьетро Паролин, который пока сохраняет свой пост, считал справедливым подпитывать право на самооборону конкретной военной помощью. Его, к слову, называли одним из наиболее вероятных претендентов на папский престол. Позицию Превоста еще предстоит раскрыть. Франциск неустанно призывал к разоружению, называя производителей и продавцов оружия «торговцами смертью». В своем первом обращении к верующим после избрания, Лев XIV 10 раз произнес слово «мир»: нужен мир «обезоруживающий и безоружный», для каждой семьи, каждого народа, всех людей мира. 8 мая исполнилось 80 лет с момента окончания Второй мировой войны, полного сокрушения нацистской Германии.

Новый Папа, безусловно, будет следовать социальной линии Франциска, сохраняя определенный прогрессизм. Достаточно уже заявленного курса на выстраивание социальной справедливости по Льву XIII, но в контексте XXI века с учетом новых вызовов. К слову, вопрос или проблема ИИ волновала в достаточной степени и Франциска. Но даже больше параллелей и отсылок понтификата Превоста может быть ко Льву XIII.

Внимательные наблюдатели усмотрели нотки глобализма в первом обращении Льва XIV: «Пусть послание мирра достигнет ваши семьи, всех людей, где бы они ни были, всех народов на всей Земле». Лев XIII был первый Папой после объединения Италии, когда папское государство было фактически ликвидировано, а политическая власть Папы значительно ужата. Оставшись «узником Ватикана», понтифик начал укреплять ущемленную Рисорджименто папскую власть за счет распространения католического влияния, в том числе на Востоке. Он стремился подчинить и влиять на культурные и социальные течения, придерживаясь при этом достаточно консервативных взглядов и не принимая новых веяний в науке и философии.

В одной из своих энциклик, а он стал автором наибольшего их числа (88), Лев XIII призывал христиан Востока, в том числе православных, к единению с верховной властью Папы. Он даже пытался вернуть в материнское лоно англиканскую церковь. Понтифик предлагал диалог. Позже в ХХ веке Римско-Католическая Церковь отличалась определенной степенью прозелитизма, который впоследствии был осужден.

Стоит посмотреть, какое место займет межрелигиозный диалог в новом понтификате. В конце мая в Турции планировались торжества, организуемые Константинопольским патриархатом по случаю 1700-летия Никейского (первого Вселенского) собора. Это задумывалось еще 10 лет назад с Франциском. Пока на обозначенную дату у Льва XIV запланирована традиционная воскресная проповедь. Как говорят информированные круги, эта поездка уже подготовлена, поскольку в нее хотел поехать, если бы позволяло состояние здоровья, Франциск.

В «наследство» от предшественника Льву XIV достался Юбилейный год христианства, который ему предстоит закрывать. Он, скорее всего, продолжит прерванный календарь всех запланированных событий. Если появятся какие-то радикальные новые элементы, то не сразу.



Символы и знаки

Если говорить о символичности, которая часто окутывает церковь и становится почти сакральной, то в ней не было недостатка. Чайки, всеядные птицы, давно стали одним из символов любого конклава. Птицы часто садятся у трубы, откуда верующие ждут дым, возвещающий об исходе голосований кардиналов (черный или белый). Буквально за несколько минут до выхода белого дыма, возвещавшего о выборе Папы, у трубы появилась мама-чайка с совсем маленьким птенцом и начала его кормить из клюва. Вся сцена была прекрасно видна благодаря установленной напротив камеры для трансляции на экраны.

Этимологию доставшейся от деда по отцовской линии фамилии Превосто или Превост, достаточно распространенной как во Франции, так и в итальянской области Пьемонт и соседней Ломбардии, можно назвать пророческой. Не исключено, что она происходит от «пробст» (англ. provost), что означает высокопоставленное лицо в церковной иерархии.

Выборы Льва XIV прошли в достаточно сжатые сроки, понадобилось всего четыре голосования. Хотя первое, почти символичное, заметно затянулось. По какой причине, возможно, никто никогда не узнает, поскольку все участники конклава приносят клятву о неразглашении. Только сам понтифик может принять решение приоткрыть завесу тайны.

Не совсем верно, что имя американского кардинала не называлось среди фаворитов. Оно звучало, но меньше, чем остальных, и это уже указывало на большую вероятность избрания. Самых прогнозируемых не выбирают никогда. В целом Лев XIV вполне соответствует профилю лидера, в котором нуждается Римско-Католическая Церковь на нынешнем этапе — компромиссная фигура, примиряющая не только два лагеря — консерваторов и прогрессистов, но и континенты. Лев XIV, хоть и американец по рождению, но с подчеркнутыми европейскими корнями и глубоким знанием и пониманием Латинской Америки, которая остается ключевой для католиков. И, учитывая достаточно молодой для понтифика возраст (70 лет — 14 сентября), этот Папа обещает остаться надолго.



Источник: ТАСС

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