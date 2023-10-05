Опубликовано новое апостольское увещание Папы Франциска
В день литургической памяти святого Франциска Ассизского в Ватикане вышло новое апостольское увещание Папы Франциска, которое, по его же словам, дополняет энциклику 2015 года Laudato si’. Передает русская служба Vatican News.
Название нового документа – Laudate Deum, «Славьте Бога». Он состоит из 73 параграфов и ссылается на климатический саммит ООН СОР28, который пройдет в Дубае через два месяца. Посредством нового послания Святейший Отец обращается к мировому сообществу с призывом к общей ответственности перед лицом климатического кризиса, утверждая, что мир «раскалывается и, возможно, находится на пути к разрыву». Это один из главных вызовов, на которые общество должно ответить, в первую очередь потому, что последствия климатических изменений отражаются на самых уязвимых жителях планеты.
Папа упоминает о тех, кто винит многодетных бедных в перенаселенности или пытается решить проблему «увечьями, наносимыми женщинам в наименее развитых странах», отмечая, что небольшое число самого богатого населения планеты загрязняет ее на 50 процентов больше, чем все беднейшее население. В Африке проживают более половины самого малоимущего населения мира, и при этом она ответственна лишь за минимальную часть ущерба, нанесенного планете. Папа критикует утверждение, согласно которому сокращение ископаемого топлива ведет к потере рабочих мест. На самом деле миллионы людей теряют работу именно из-за климатических изменений, пишет Папа, в то время как переход к возобновляемым источникам энергии при хорошем управлении может, напротив, породить большое число рабочих мест в различных секторах. Поэтому политики и предприниматели должны незамедлительно этим заняться. Антропогенные причины климатических изменений не могут быть подвергнуты сомнению, пишет Святейший Отец: о них свидетельствует высокая концентрация выхлопных газов в атмосфере, и одновременно с этим с невероятной скоростью возросла температура воздуха. Папа утверждает, что подобных прецедентов не было в течение последних двух тысяч лет. «Подавляющее большинство специалистов по климату – поясняет Франциск, — настаивает на этой связи, и лишь минимальный процент из них пытается отрицать эту очевидность». К сожалению, климатический кризис не интересует экономически развитые державы: «Они заботятся о том, чтобы получить максимальную прибыль минимальной ценой и как можно быстрее».
Папа называет «небрежными и неразумными» некоторые доводы, которые звучат по этому поводу также и в лоне Католической Церкви.
Во второй главе Папа пишет о «технократической модели», согласно которой «реальность, благо и истина как будто бы спонтанно исходят из самой мощи технологии и экономики», что основано на идее человека, не обладающего никакими ограничениями. Человечество, подчеркивает Папа, достигло высочайшего уровня технического прогресса, однако эти достижения «стали крайне опасными, способными подвергнуть угрозе жизнь многих существ и само наше выживание». «Этический упадок» замаскирован маркетингом и фальшивой информацией, механизмами, удобными для тех, у кого есть ресурсы для формирования общественного мнения. Святейший Отец заявляет о факте «господства тех, кто родился в более благоприятных условиях для развития».
Святейший Отец затрагивает также тему слабости международной политики и настаивает на необходимости многосторонних соглашений между государствами. Он призывает к большей эффективности международных организаций, к их большей авторитетности. Папа сожалеет, что глобальные кризисы становятся «упущенными возможностями», как это было с финансовым кризисом 2007-2009 гг. и с пандемией: они привели к «росту индивидуализма, к недостаткам интеграции, большей свободе для сильнейших, у которых всегда находятся способы выйти без потерь».
Франциск с надеждой смотрит на предстоящий СОР28, выражая пожелание, чтобы он привел к решительному ускорению перехода к возобновляемым источникам энергии.
Затем Папа напоминает о мотивациях, которыми призваны руководствоваться христиане, и обращается также к братьям и сестрам других религий. «Иудеохристианское видение мира настаивает на особой, центральной ценности человека в чудном согласии всех существ… мы составляем своеобразную универсальную семью, высшее единство, побуждающее нас к священному уважению, исполненному любви и смирения».
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