Опубликована программа апостольского визита Папы Франциска в Марсель

Ватиканский зал печати обнародовал программу апостольской поездки Папы Франциска в Марсель, запланированной на сентябрь. Центральным событием визита станет заключительное заседание «Средиземноморских встреч», – фестиваля, призванного объединить молодёжь разных конфессий и религий, а также епископов, ассоциации и движения из стран Средиземноморья. Сообщает русская служба Vatican News.

Международное паломничество Святейшего Отца начнётся в пятницу 22 сентября: в 14 часов 35 минут самолёт вылетит из римского аэропорта Фьюмичино и прибудет во Францию в 16 часов 15 минут.

После официального приветствия президента Республики в международном аэропорту Марселя Папа Франциск возглавит богородичный молебен в базилике Нотр-Дам-де-ла-Гард и обратится с речью к поместному епархиальному духовенству. В 18 часов Епископ Рима встретится с религиозными лидерами у мемориала морякам и мигрантам, погибшим в море.

В субботу 23 сентября утром состоится частная встреча с группой неимущих в резиденции марсельского архиепископа. В 10 часов во Дворце Фаро Святейший Отец примет участие в заключительном заседании «Средиземноморских встреч» и выступит с речью; в 11 часов 30 минут в том же здании состоится встреча с президентом Французской Республики. В 16 часов 15 минут Папа возглавит Святую Мессу на стадионе «Оранж Велодром».

После богослужения, в 18 часов 45 минут, запланирована прощальная церемония в международном аэропорту Марселя; Святейший Отец отправится самолётом в Рим и приземлится в аэропорту Фьюмичино в 20 часов 50 минут.