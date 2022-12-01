Опубликован календарь богослужений Папы Римского на декабрь и январь

Глава Отдела богослужений Папы Римского монсеньор Диего Равелли обнародовал расписание богослужений Папы Франциска в период Рождества и начала 2023 года. Передает русская служба Vatican News.

Месса праздника Рождества Христова начнётся 24 декабря в 19.30 в соборе Святого Петра.

В полдень 25 декабря Святейший Отец обратится к городу Риму и всему миру с традиционным посланием Urbi et Orbi.

В субботу 31 декабря в 17 часов Епископ Рима возглавит в Ватиканской базилике богослужение Первой вечерни праздника Пресвятой Богородицы и пение гимна Te Deum в благодарение Богу за минувший год.

В первый день Нового 2023 года – в праздник Пресвятой Богородицы и 56-й Всемирный день мира – в 10 часов утра Папа совершит торжественную Мессу в соборе Святого Петра.

Там же он возглавит 6 января торжественную Мессу в праздник Богоявления, также в 10 часов утра.

В воскресенье 8 января, в праздник Крещения Господня, в 9 часов 30 минут Папа совершит в Сикстинской капелле Святую Мессу и преподаст Таинство Крещения маленьким детям.