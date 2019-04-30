Оперная певица из России первой из женщин получила от Римского Папы рыцарский орден

Папа Римский Франциск вручил солистке Большого театра Светлане Касьян рыцарский орден Святого Папы Сильвестра, сообщили «Интерфаксу» в Ватикане.

«Торжественная церемония прошла в воскресенье (28 апреля), в праздник православной Пасхи, и носила закрытый характер. Светлана стала первой женщиной, удостоенной этой награды», — отметил собеседник агентства. По его словам, таким образом глава Католической Церкви отметил благотворительную миротворческую деятельность российской оперной певицы и ее усилия по профилактике абортов в России. Кроме того, Светлана уже четвертый сезон исполняет партию Тоски в Римской опере.

Орден Святого Папы Сильвестра — государственная награда Ватикана и младший (пятый по рангу) рыцарский орден Святого Престола. Предназначен для награждения мирян, имеющих заслуги перед Католической Церковью. Награждение производится в основном за профессиональные заслуги, прежде всего в области науки, литературы, искусства. Орденом могут награждаться как католики, так и представители других конфессий.