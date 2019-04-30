Оперная певица из России первой из женщин получила от Римского Папы рыцарский орден

Оперная певица из России первой из женщин получила от Римского Папы рыцарский орден

Апрель 30, 2019

Папа Римский Франциск вручил солистке Большого театра Светлане Касьян рыцарский орден Святого Папы Сильвестра, сообщили «Интерфаксу» в Ватикане.

«Торжественная церемония прошла в воскресенье (28 апреля), в праздник православной Пасхи, и носила закрытый характер. Светлана стала первой женщиной, удостоенной этой », — отметил собеседник агентства. По его словам, таким образом глава Католической Церкви отметил благотворительную миротворческую деятельность российской оперной певицы и ее усилия по профилактике абортов в России. Кроме того, Светлана уже четвертый сезон исполняет партию Тоски в Римской опере.

Орден Святого Папы Сильвестра — государственная награда Ватикана и младший (пятый по рангу) рыцарский орден Святого Престола. Предназначен для награждения мирян, имеющих заслуги перед Католической Церковью. Награждение производится в основном за профессиональные заслуги, прежде всего в области науки, литературы, искусства. Орденом могут награждаться как католики, так и представители других конфессий.

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