Опекаемая отцами-францисканцами новосибирская католическая община отметила свой приходской праздник

В первое воскресенье по Пятидесятнице, в этом году 30 мая, в Католической Церкви отмечалось торжество Пресвятой Троицы, а для верных прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на новосибирском Левобережье, пастырское окормление которой осуществляют отцы из францисканской Крестовоздвиженской обители, нашелся в этот день еще один повод радоваться: согласно давней традиции в последнее воскресенье мая здесь отмечают «День прихода».

Это своего рода дополнение к престольному празднику 8 декабря, поскольку погодные условия мая (месяца, целиком посвященного Пресвятой Богородице) для веселых торжеств подходят куда больше, нежели декабрьские.

Вначале была Святая Месса, которую служил викарий прихода и настоятель обители отец Коррадо Трабукки, OFM.

А затем праздник продолжился на свежем воздухе. Ввиду всё еще действующих ныне пандемийных ограничений, обычные для «Дня прихода» конкурсы и игры в храмовом дворе на этот раз не устраивались, зато состоялся чудесный концерт, «гвоздем программы» которого было выступление со специальной программой группы «Жажда».

И, конечно же, всем пришедшим на праздник была предоставлена возможность пообщаться в свободной обстановке и перекусить. Меню «трапезы любви», приготовленной при активнейшем участии сестер-елизаветок, включало в себя традиционную кашу с гуляшом и другие вкусности.

Очень теплым и домашним получился в этом году приходской праздник!



По информации Оксаны Кондратьевой