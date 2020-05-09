Онлайн-кинотеатр ОККО представил второй фильм цикла «Католики России». Во второй серии – беседа с архиепископом Павлом Пецци

Онлайн-кинотеатр ОККО начал съемки цикла «Католики России», сообщает сайт Римско-Католической Архиепархии Божией Матери в Москве. Предполагается, что цикл будет состоять из 10-ти серий.

В первую серию вошло вступительное слово священника Кирилла Горбунова и знаменитая теперь проповедь Папы Франциска на пустой площади Святого Петра. Посмотреть первую серию можно здесь.

Во второй серии зрителей ждет беседа с архиепископом-митрполитом Павлом Пецци, ординарием Архиепархии Божией Матери в Москве, председателем Конференции католических епископов России (смотреть вторую серию).

Сериал доступен только по подписке, но в первый месяц пользования она бесплатна.