38-ю годовщину блаженной кончины епископа-исповедника Александра Хиры почтили в Курии Преображенской епархии

Святая Месса в ознаменование 38-й годовщины блаженной кончины епископа-исповедника Александра Хиры была отслужена 26 мая в часовне носящего его имя Епархиального центра в Новосибирске.

Собравшиеся перед алтарем сотрудники Курии Преображенской епархии молились об упокоении души сего великого подвижника советских времён, хотя, как отметил возглавивший Евхаристическое богослужение Владыка Иосиф Верт, это скорее Преосвященный Александр, чей беатификационный процесс ныне в полном разгаре, молится о нас на небесах. В своей проповеди Ординарий Преображенской епархии, на первом этапе реализации священнического призвания которого епископ Александр сыграл ни с чем несравнимую роль, в частности сказал:

«Вчера вечером я прочел одну докторскую диссертацию – плод многолетних трудов верующей католички из Закарпатья, собирая материал к которой она посещала и город, где я родился – Караганду, и город, где я ныне служу – Новосибирск. Эта диссертация посвящена епископу Александру. Когда-нибудь я, возможно, прочитаю вам ее фрагменты, но сегодня я хочу поделиться с вами личными воспоминаниями и воспоминаниями некоторых людей, знавших преосвященного Александра лично. (…) Епископ Александр прекрасно известен всем нам: мимо его бюста в вестибюле носящего его имя Епархиального центра мы проходим по многу раз в день. Но насколько мы представляем себе его внутреннюю жизнь, его характер?».

Остановившись на обстоятельствах рождения будущего подвижника веры в небольшой закарпатской деревне и пережитых им вместе с бурной эпохой испытаний, Владыка Иосиф затем предался воспоминаниям о личных контактах с ним. Именно «подпольный» епископ Александр Хира принимал у юного Иосифа Верта экзамены по Катехизису к первой исповеди и Первому Причастию и принял у него саму эту первую исповедь, именно с ним одним вернувшийся из армии Иосиф поделился сокровенными мыслями о духовном призвании, именно Преосвященный Александр благословил первые шаги будущего Ординария Преображенской епархии на пути реализации этого призвания и стал его первым духовным наставником, помимо духовных советов предоставляя ему уроки латинского языка. Владыка Иосиф вспомнил о тесном сотрудничестве кандидата в блаженные епископа Александра с отцом Владиславом Буковинским, уже причисленным к лику блаженных, и о том, как эти два замечательных подвижника советских времён одновременно принимали исповеди в разных углах импровизированного храма (разрешение на строительство «настоящего» храма тогда было получить невозможно), причем католики старшего возраста предпочитали стоять в очереди к епископу Александру. Ибо к «старшим католикам» блаженный Владислав был как исповедник довольно строг, в то время как к детям и молодым людям – весьма снисходителен. Потом в Караганде всё же удалось построить и освятить храм, но епископ Александр отдал этому делу так много сил, что семинарист Иосиф Верт, приехавший домой на каникулы, застал его уже тяжело больным. Множество людей от всей души стремилось тогда облегчить состояние своего любимого пастыря, посещая его, справляясь о его здоровье, принося подарки… А епископ Александр умел общаться с каждым на его уровне по примеру апостола Павла, ставшего «всем для всех»: с детьми и юными прихожанами на их языке, со старшими людьми – на языке их опыта. В своем духовном призвании юный Иосиф Верт окончательно утвердился после первой же доверительной беседы с епископом Александром («отцом Александром», как его тогда называли, ибо его епископство хранилось в глубокой тайне) и до сих пор называет тот день самым счастливым в своей жизни.

«В последний раз я видел епископа Александра во время моего приезда на каникулы из Каунасской духовной семинарии в 1980 г., – сказал епископ Иосиф Верт в заключение. – Он тогда долго беседовал со мной. Ситуация в карагандинском католическом приходе была в то время непростой: с одной стороны, открылся настоящий храм, но, с другой стороны, ригористический подход его нового настоятеля не всегда шел на пользу. И отец Александр раз за разом повторял мне, будущему священнику, что негоже священнослужителю уподобляться суровому жандарму, а следует быть добрым пастырем. Телеграмма о кончине епископа Александра была получена мной в четверг 26 мая 1983 г., а в субботу 28 мая мне предстояло рукоположение в диаконы. В ходе церемонии рукоположения кандидат в священный сан распростирается перед алтарем, а в это время поется Литания всем святым. И мои мысли, когда я лежал распростертым перед алтарем, были всецело там, в Караганде, где Владыка Александр лежал в это время на смертном одре. Я благодарю Бога за этого человека, молюсь о его упокоении и скорейшем прославлении в лике блаженных!».

По окончании богослужения у бюста епископа-исповедника Александра Хиры в вестибюле Епархиального центра была сделана общая фотография.