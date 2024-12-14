«Обязанность вместе восстановить мир». Письмо Папы Франциска Апостольскому Нунцию в России

Дорогому Брату

Монсиньору Джованни д’Аниелло

Апостольскому Нунцию в Российской Федерации

Дорогой Брат!

С приближением Рождества, дня, в который явился на землю Сын Божий, Князь Мира, желаю разделить с тобой, представляющим меня Русскому Народу, мою молитву и мой исполненный печали призыв, дабы мир властвовал среди народов и возродился в сердцах всех людей, возлюбленных Господом.

Более чем тысячу дней с озабоченностью слежу за страданиями, вызванными конфликтом в этой части света. Эта болезненная и затянувшаяся война бросает нам вызов, напоминая об обязанности вместе задуматься о том, как облегчить боль тех, кто от нее пострадал, и восстановить мир. Мы все, на самом деле, связаны взаимной ответственностью, в духе истинного человеческого братства.

Не это ли выразил Достоевский с необыкновенной глубиной в диалоге между Иваном и Алешей в «Братьях Карамазовых»? (Книга V, Глава 4) Страдание, причиненное невинным, есть мощное свидетельство против любой формы насилия. Поэтому я выступаю голосом десятков тысяч матерей, отцов и детей, плачущих о своих павших на войне, либо тревожащихся о тех, кто пропал, стал пленным или был ранен, будь то военные или гражданские.

Их вопль возносится к Богу, призывая к миру вместо войны, диалогу вместо грохота оружия, солидарности вместо интересов сторон, потому что никогда нельзя убивать во имя Божие. Это вопль, к которому я присоединяюсь сердцем, исполненным болью об отданных жизнях, разрушениях и страданиях, а также о тяжелейших ранах, нанесенных человеческой семье этой войной. Надеюсь, что гуманитарные усилия по отношению к наиболее беззащитным смогут открыть путь новым дипломатическим усилиям, необходимым, чтобы остановить развитие конфликта и достичь столь чаемого мира.

На этом общем пути хотел бы вспомнить слова мудрого человека Божьего, очень дорогого русскому народу, Святого Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя спасутся». Поэтому через тебя, дорогой Брат, желал бы обратить братский призыв ко всем людям доброй воли соединиться в молитве к Богу, испрашивая дар мира, и в стремлении внести вклад в достижение этой благородной цели, на благо всему человечеству.

Из Ватикана, 12 декабря 2024 г.

Франциск

Источник: catholic-russia.ru