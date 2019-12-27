Община Святого Эгидия встретила Рождество в обществе «последних»

На Рождество 2019 года Община Святого Эгидия организовала более чем в семидесяти странах мира традиционные праздничные обеды, в которых приняли участие 240 тысяч нуждающихся. В тёплой семейной обстановке люди праздновали пришествие в мир Младенца Иисуса; в сотнях городов Италии на трапезы собрались 60 тысяч гостей. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Католическая община проводит рождественские обеды с 1982 года: тогда в римской базилике Санта-Мария-ин-Трастевере на праздник собралась маленькая группа бездомных и стариков. С годами традиция ширилась и охватывала другие места итальянской столицы, пригороды, благотворительные центры общины, более 20 домов престарелых, а со временем пересекла границы и распространилась по всем континентам. Уже много лет подряд на Рождество весь центральный неф древней базилики Санта-Мария-ин-Трастевере заставляется накрытыми столами с праздничными яствами.

Вечером 24 декабря этого года в Риме были организованы «мобильные рождественские ужины»: волонтёры раздавали их на вокзалах и в местах, где живут бездомные. 26 декабря был устроен праздничный обед в римской тюрьме Regina Coeli, а в последующие дни Рождественского периода благотворительные столы будут накрыты в других местах заключения: в Ребиббии и Казаль-дель-Мармо в Риме, в тюрьмах Фрозиноне, Авеццано, Витербо, Чивитавеккьи, Латины, Палиано и Веллетри.