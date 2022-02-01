Община Святого Эгидия почтила память замёрзших бездомных

В полдень 30 января в базилике Санта-Мария-ин-Трастевере волонтёры из Общины Святого Эгидия и местные бездомные почтили память Модесты Валенти, которая умерла 39 лет назад на римском вокзале Термини; скорая помощь отказалась везти «грязную женщину» в больницу. Сообщает русская служба Vatican News.

Святую Мессу в древней богородичной базилике возглавил отец Витторио Ианари. В своей проповеди он подчеркнул, что «Иисус, отвергнутый в Назарете своими земляками, оказался на улице. Господь чувствовал такую же отверженность и маргинализацию, которые пережила Модеста, но Он боролся за то, чтобы такое отчуждение не стало последним словом». На литургии были также помянуты многие нищие люди, жизнь которых оборвалась на улицах Рима вплоть до зимы 2022 года. В память о каждом из них перед иконой, написанной в честь Модесты, были зажжены свечи.

Пресс-служба благотворительной общины подчёркивает, что «улица не может быть приговором: об этом свидетельствуют многие бывшие бездомные, которым помогли найти пристанище». Только в одном Риме около 300 человек нашли крышу над головой в общежитиях и ночных приютах, открытых Общиной Святого Эгидия за последние годы. В коммюнике общины подчёркивается, что «этой зимой, всё ещё отмеченной серьёзными последствиями пандемии, богослужение в базилике Санта-Мария-ин-Трастевере становится новым призывом против безразличия, обращённым ко всем гражданам и учреждениям, а также воззванием к поиску новых жилищных решений».

В ближайшие недели «мобилизация солидарности» продолжится не только в Риме, но и в различных городах Италии, где будут совершены евхаристические богослужения в память о Модесте Валенти.