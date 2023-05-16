Общероссийская встреча Францисканских орденов и конгрегаций состоялась в Санкт-Петербурге (+ ФОТО)

9 –11 мая в Монастыре Святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге прошла Общероссийская встреча францисканских орденов и конгрегаций. На нее собралось более тридцати участников, принадлежащих к Ордену францисканцев братьев меньших конвентуальных (OFMConv), Ордену францисканцев братьев меньших (OFM), Конгрегации сестер францисканок миссионерок Марии, Конгрегации миссионерок кларисс Святейшего Таинства, Францисканскому ордену мирян. География участников встречи: Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Пятигорск, Черняховск, Смоленск и Уссурийск. В онлайн-формате к общению присоединились братья и сестры из францисканских общин в Астане, Алма-Ате, Караганде и Павлодаре.

В 2023 году францисканская семья отмечает 800-летие Устава, утвержденного буллой Папы Гонория III, и это событие стало одной из главных тем общения. В первый день, после знакомства, участники прослушали лекцию, посвященную Уставу францисканцев, которую прочитал настоятель доминиканцев в Санкт-Петербурге о. Павел Крупа OP. Он отметил, что за Францисканским уставом стоит личность святого Франциска, это не просто текст с правилами жизни. Францисканский устав можно сравнить с Евангелием, которое мы читаем, чтобы познакомиться с Христом. Франциска отличает тон просьбы: он не повелевает, а умоляет братьев соблюдать «святое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа». Призыв к святости для него не имеет другой причины, кроме той, что Бог, сотворивший нас, свят. После лекции участники встречи обсудили, какое место в их жизни занимает Устав св. Франциска, какие отрывки им особенно близки, что для них является фундаментом францисканской идентичности.

Вечером Святую Мессу в монастырском храме совершил вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери Николай Дубинин. «Мы собрались поблагодарить Господа за то, что Он даровал миру францисканскую харизму, к которой многие из нас причастны. Нас вдохновляет пример святого Франциска, в нем есть главное и нет ничего лишнего. Францисканская харизма – это ненавязчивое предложение для нашего пути веры. Каждый выбирает свою дорогу, но мы идем вместе, ведь совместный путь, синодальность – это смысл Церкви», – сказал владыка в проповеди. После литургии он освятил недавно построенный боковой алтарь святого Антония Падуанского.

Программа второго дня включала беседу с Апостольским нунцием в Российской Федерации архиепископом Джованни Д’Аниелло, по окончании которой нунций совершил Святую Мессу для участников встречи. Во второй половине этого дня францисканцы, объединившись в небольшие группы, отправились на экскурсии по Петербургу и его пригородам.

В третий, заключительный день встречи о. Павел Крупа OP прочитал лекцию «Любить разумом», в которой рассказал о значении разума в познании Бога. Затем состоялось подведение итогов и обсуждение дальнейшего сотрудничества. Участники встречи решили продолжить работу над францисканскими Миссалом и Литургией часов, провести совместные духовные упражнения для братьев, предложили различные инициативы, чтобы отметить еще одну значимую дату: 800-летие вертепа, который построил в Греччо святой Франциск. Например, издание настенного календаря с фотографиями Рождественских вертепов в разных францисканских монастырях и отрывками из Францисканского устава.



Мария Таривердиева