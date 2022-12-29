Общая аудиенция в Ватикане 28 декабря. Папа: с любовью принимать всё, что посылает Бог (+ФОТО)

Папа Франциск посвятил общую аудиенцию своему новому апостольскому посланию Totum amoris est («Всё принадлежит любви»), опубликованному в тот же день 28 декабря, в четвёртое столетие смерти св. Франциска Сальского, епископа и Учителя Церкви. Передает русская служба Vatican News.



В обращении к паломникам в Зале Павла VI Папа размышлял о тайне Рождества, взяв за основу некоторые из трудов св. Франциска Сальского, который, в частности, писал, что лучше сто раз увидеть Богомладенца в яслях, чем всех царей на их престолах. Иисус, Царь вселенной, отметил Папа, никогда не восседал на троне: Он родился в хлеву, был укутан пеленами и положен в ясли; Он умер на Кресте и, завёрнутый в покрывало, был положен в гробницу. Глядя на ясли и на Крест, на простую жизнь Иисуса, можно понять, Кто такой Христос, смиренный Сын Божий: ради нашего спасения Он стал человеком, лишив Себя подобающей славы. «Престол Иисуса – это либо ясли, либо дорога во время Его проповеднической жизни, либо Крест – в конце Его жизни». Характерный стиль Бога – близость, сострадание и нежность – мы видим в Иисусе, подчеркнул Святейший Отец; именно этим стилем, а не принуждением, Господь привлекает нас к Себе.

Епископ Рима процитировал св. Франциска Сальского: «Магнит притягивает железо, а янтарь – солому и сено. Кем бы мы ни были – железом из-за нашей твёрдости или соломой из-за нашей слабости, мы должны позволить небесному крохотному Младенцу привлечь нас к Себе». Наши сильные и слабые стороны проявляются лишь перед яслями или перед Крестом: Господь притягивает нас чистым, благодатным даром любви. «Когда мы видим простоту Иисуса, мы отбрасываем оружие гордости и смиренно идём просить о спасении, о прощении, о свете для нашей жизни». Ясли и крест – это подлинный престол Иисуса.

Другим аспектом рождественских яслей, по словам Святейшего Отца, является бедность, понимаемая как отказ от всякого мирского тщеславия, на которое тратится множество денег и усилий. Христос показывает нам смирение, подчеркнул Папа Франциск и предостерёг верующих от «мирской карикатуры на Рождество», которая сводит праздник к банальному потребительству. Убогие вифлеемские ясли говорят о том, что Божья любовь – это вовсе не слащавая «лицемерная филантропия, скрывающая стремление к удовольствиям и комфорту». «Наши старики, познавшие войну и голод, хорошо знали: Рождество – это, конечно, радость и праздник, но в простоте и аскетизме».

Папа привёл слова, продиктованные св. Франциском Сальским монахиням-визитанткам за два дня до его смерти: лежащий в яслях Богомладенец смиренно принимает любые невзгоды, попускаемые Небесным Отцом, и полностью вверяется заботливой опеке Своей Матери. «Так и мы не должны ничего желать и ни от чего отказываться, перенося всё, что Бог пошлёт нам, и холод, и ненастье». Мы должны принимать всё, что посылает нам Бог, «всегда и только ради любви, потому что Бог любит нас и всегда хочет только нашего блага», подчеркнул в конце обращения Папа Франциск.