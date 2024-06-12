Общая аудиенция в Ватикане 12 июня. «Читать Евангелие – жизненная необходимость» (+ ФОТО)

На общей аудиенции в среду Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений о роли Святого Духа, «Который сопровождает Церковь к Христу, нашей надежде». Перейдя от размышлений о деяниях Святого Духа в процессе мироздания, Епископ Рима говорил о Его делах в свете Откровения, о котором боговдохновенно свидетельствуют библейские тексты. Передает русская служба Vatican News.

Вдохновивший Писания Святой Дух, отметил Папа, также объясняет их и делает их вечно актуальными и активными. Второй Ватиканский соборе учит, что Библия, вдохновлённая Богом и написанная раз навсегда, непреложно передаёт слово Самого Бога. Как воскресший Иисус открыл умы учеников для понимания Писания, так и Святой Дух совершает это в Церкви. Каждый из нас, возможно, испытал подобное на себе, подчеркнул Епископ Рима:

«Бывает так, что к определённому библейскому отрывку, неоднократно прочитанному без особых эмоций, однажды мы возвращаемся в атмосфере веры и молитвы. Тогда этот текст вдруг озаряется, начинает говорить с нами, проливает свет на проблемы, проясняет волю Божью в конкретной ситуации».

Таковы деяния Святого Духа, и благодаря Ему «слова Писания излучают свет», подчеркнул Папа: тогда Слово Божье обретает жизнь, действенность и становится острее «любого меча обоюдоострого», о чём свидетельствует Послание к Евреям. Церковь, Невеста Христова, питается библейским чтением под водительством Святого Духа, «являясь уполномоченным толкователем вдохновенного текста Писания; она – посредник его подлинного провозглашения». Поскольку Церковь наделена Святым Духом, она вдохновляет своих верующих, будучи «столпом и утверждением истины». Поэтому миссия Церкви – помогать своим членам и всем искателям истины верно истолковывать библейские тексты.

Епископ Рима подчеркнул: крайне важно ежедневно посвящать какое-то время внимательному чтению небольшого библейского отрывка, размышлять над ним и вслушиваться в Слово Божье:

«Всегда имейте при себе карманное Евангелие, носите его в сумке, в кармане. Таким образом, путешествуя или на досуге, вы сможете открыть его и что-нибудь прочитать. Это очень важно для жизни».

Один из способов прочтения Слова Божьего, напомнил Папа, является lectio divina, то есть медитативное чтение библейского отрывка. Однако духовным чтением par excellence является общинное чтение, которое совершается, в частности, на Святой Мессе. Проповедь должна помочь верующим воплотить Слово Божье в их жизни, и она должна быть краткой, подчеркнул Папа Франциск:

«Проповедь не должна длиться более восьми минут, потому что со временем внимание теряется и люди засыпают, это так. Проповедь должна быть именно такой, и я рекомендую это священникам, говорящим очень много и непонятно о чём. Краткая проповедь включает в себя мысль, чувство и конкретный призыв к действию».

Епископ Рима предложил важный аспект, помогающий людям полюбить Слово Божье: всю Библию сопровождает определённая «нота» любви Бога. По словам св. Григория Великого, Священное Писание – это послание Всемогущего Творца Своему созданию, и оно похоже на письмо жениха к невесте.

В конце катехизического наставления Папа Франциск вознёс молитву:

«Да поможет нам Святой Дух постигать Божью любовь в конкретных жизненных ситуациях».