Общая аудиенция 11 мая. Папа: у бабушек и дедушек дети учатся силе нежности (+ ФОТО)

Старость – это время «доброго наследия мудрости, нежности, даров для семьи и общества», подчеркнул Папа Франциск на общей аудиенции в среду, продолжая цикл библейских наставлений о преклонном возрасте. Передает русская служба Vatican News.



На этой неделе Святейший Отец размышлял о Юдифи, в частности, о последних стихах одноимённой книги Ветхого Завета. Прочитанный на аудиенции отрывок подводит итог жизни этой мудрой вдовы, которая в молодости героически защитила родину от врагов, а затем возвратилась в свой город и дожила до глубокой старости.

Епископ Рима задался вопросом: после многих лет активной жизни и работы «как относиться к оставшемуся времени, как использовать его с максимальной пользой?». «Для многих перспектива выхода на пенсию совпадает с заслуженным и желанным отдыхом от сложной и утомительной деятельности. Но бывает и так, что окончание работы ожидается с некоторым трепетом»: кажется, что жизнь будет лишена, что так долго и активно её наполняло. «Конечно, забота о внуках – дело радостное и трудоёмкое, – отметил Папа, – но мы знаем, что сегодня детей рождается всё меньше, а родители часто находятся на большом расстоянии, в разъездах, в неблагоприятных условиях работы и проживания. Иногда они неохотно поручают бабушкам и дедушкам воспитание своих детей и уделяют им лишь время, необходимое для ухода. Возникают новые потребности, в том числе в области воспитательных и родительских отношений, которые требуют перестройки традиционного союза между поколениями»: его нужно сделать более человечным, справедливым, наполненным любовью. От бабушек и дедушек малыши учатся важнейшим урокам: силе нежности и уважению к уязвимости. Слабость становится для стариков не просто «знаком увядания»: это шаг к более человечному будущему.

Юдифь, напомнил Папа Франциск, овдовела вскоре после замужества, у неё не было детей, но свои преклонные годы она прожила в благополучии, славе и спокойствии; она понимала, что до конца исполнила миссию, возложенную на неё Господом.

«Для неё настало время оставить доброе наследие мудрости, нежности, даров для семьи и общества: наследие добра, а не только материальных благ. Думая о наследстве, мы часто подразумеваем имущество, упуская из виду благо, сделанное и посеянное в старости, – то добро, которое является самым лучшим наследством, что можно после себя оставить».

«В старости человек немного теряет зрение, но его внутренний взгляд становится более проницательным. Человек становится способным видеть то, что раньше от него ускользало», – подчеркнул Святейший Отец.

Господь доверяет Свои таланты не только молодым и сильным, поэтому Церковь должна уметь пользоваться дарами, харизмой и духовным богатством многих пенсионеров. «Это требует от самих стариков креативного и нового внимания, щедрой готовности», а их прежние навыки активной жизни становятся ресурсами: они могут научить, посоветовать, проявлять заботу и внимание, особенно к самым обездоленным, подчеркнул Папа:

«Юдифь освободила свою служанку и одарила всех вниманием. В молодости она завоевала уважение общины своей отвагой. В старости она заслужила это нежностью, которой обогатила её свободу и любовь. Юдифь – это вовсе не пенсионерка, уныло живущая в своей пустоте: это ревностная пожилая женщина, которая заполняет своими дарами время, отпущенное ей Богом».