Общая аудиенция 7 сентября. Папа: распознавание позволяет увидеть судьбоносные знаки (+ ФОТО)

В среду 7 сентября Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений, посвящённых духовному распознаванию, начатый неделей ранее, и на этот раз обратился к жизненному опыту св. Игнатия Лойолы – «одному из самых поучительных примеров». Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к паломникам на ватиканской площади Святого Петра, Епископ Рима напомнил о «решающем эпизоде» из жизни святого основателя Общества Иисуса: Игнатий находился дома, залечивая раненную в бою ногу, и чтобы развеять скуку, решил что-нибудь почитать. Он любил рыцарские романы, но таковых в доме не оказалось, и ему пришлось читать то, что было – жития святых. Праведные Франциск и Доминик очаровали его и пробудили желание им подражать, однако мир славного рыцарства привлекал его не меньше. И всё же замечались и различия, подчеркнул Святейший Отец. В своей автобиографии (от третьего лица) Игнатий пишет: «Думая о вещах мирских, он весьма услаждался; но когда, утомившись, он оставлял эти мысли, то чувствовал скуку и недовольство. Когда же он думал о том, чтобы пойти в Иерусалим босиком, питаться одними травами и совершать все прочие подвиги покаяния, которые, как он увидел, совершали святые, – то утешался он не только тогда, когда задерживался на таких мыслях, но и, даже отстранив их, оставался доволен и радостен» (п. 8).

В этом опыте святого Игнатия Папа выделил два важных аспекта, и первый из них – время: мирские мысли вначале привлекательны, но со временем теряют блеск, оставляя человека опустошённым и неудовлетворённым. «Мысли же о Боге поначалу вызывают сопротивление, но когда их принимают, они приносят неведомый доселе, продолжительный мир».

Существует и другой аспект, отметил Папа, – то, куда приводят размышления. Здесь происходит развитие проницательности: мы понимаем, что есть благо для нас, причём не абстрактно, а на конкретном пути нашей жизни. Св. Игнатий помогает понять этот процесс: «Тем, кто идёт от одного смертного греха к другому, враг обыкновенно представляет мнимые удовольствия, заставляя воображать чувственные наслаждения и удовольствия, дабы крепче удержать и глубже погрузить таких <людей> в пороки и грехи. В этих людях добрый дух действует противоположным образом, вызывая у них уколы и угрызения совести посредством предостережений разума» (Духовные упражнения, 314).

По словам Епископа Рима, духовное различение – «это не гадание и не фатализм, как бросание жребия для двух возможностей». Глубокие вопросы возникают, «когда мы уже прошли определённый отрезок жизненного пути, и именно к нему мы должны вернуться, чтобы понять, чего именно мы ищем». Святой Игнатий, отметил Папа, будучи раненым и находясь в доме своего отца, совсем не думал о Боге или о том, как исправить свою жизнь: свой первый опыт познания Бога он получил прислушиваясь к собственному сердцу, и это показало ему «любопытную обратную картину»: то, что на первый взгляд привлекало, в итоге разочаровало, а другое, менее яркое, дарило прочный покой.

«Вот почему Игнатий советует читать жития святых: в них – в повествовательной и понятной форме – показан стиль Бога в жизни людей, которые не так уж сильно отличаются от нас».

Епископ Рима подчеркнул ещё один значимый аспект духовной проницательности: в событиях жизни присутствует кажущаяся случайность, как в случае с Игнатием, у которого не оказалось под рукой любимой литературы, а только жития святых. Господь действует через незапланированные события, через помехи, которые могут стать «поворотным пунктом». Мы видели это в отрывке из Евангелия от Матфея, напомнил Папа: человек, вспахивающий поле, случайно находит в нём зарытое сокровище. Важно то, что он видит в этом счастливый случай и принимает верное решение: продает всё, что имеет, и покупает это поле (см. Мф 13,44), подчеркнул Святейший Отец:

«Духовная проницательность – это помощь в распознавании знаков, через которые Господь являет Себя в неожиданных, даже неприятных ситуациях, как, например, в травме ноги для Игнатия. Из них может возникнуть судьбоносная встреча, которая навсегда изменит жизнь».