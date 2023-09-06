Общая аудиенция 6 сентября. Папа: будем близки к каждому человеку и каждой культуре (+ ФОТО)

В среду утром Епископ Рима посвятил общую аудиенцию на площади Святого Петра недавней апостольской поездке в Монголию — своему 43-му международному визиту. Подробности передает русская служба Vatican News.

В начале речи на площади Святого Петра Епископ Рима выразил признательность монгольским гражданским и церковным властям за тёплое гостеприимство и рассказал о сути этого путешествия:

«Кто-то может спросить: почему Папа Римский совершает столь далёкое путешествие, чтобы посетить маленькую паству верующих? Потому что именно там, вдали от центра внимания, часто находятся знаки присутствия Бога, Который взирает не на внешность, а на сердце».

Господь выходит навстречу тем, кто с любовью ищет Его, не создавая вокруг шумиху, не желая возвеличивать себя, подчеркнул Святейший Отец, отметив, что в Монголии он встретил смиренную, жизнерадостную Церковь. Эта община образовалась по милости Божией и благодаря апостольскому рвению миссионеров, приехавших в эту страну около тридцати лет назад. Они выучили монгольский язык и – хотя были выходцами из разных стран – образовали единую и поистине католическую общину, вобрав в себя культуру этого народа. В этом, собственно, и заключается смысл слова «католический», означающего «вселенский» подчеркнул Папа: вселенскость не стирает различий, а полностью погружается в другую культуру. Поэтому католичество – это «воплощённая вселенскость», которая всегда видит добро рядом с собой и служит людям, с которыми живёт.

Святейший Отец напомнил, что в конце визита он торжественно открыл и благословил «Дом милосердия» – первое благотворительное учреждение Католической Церкви в Монголии. Папа выразил признательность за межрелигиозную и экуменическую встречу в Улан-Баторе: очень важно уметь видеть и признавать добро, ибо слишком часто люди ценят других лишь в той мере, в какой они соответствуют собственным представлениям.

«В Монголии, – отметил Папа, – есть великая буддийская традиция; многие люди веруют в безмолвии, искренне и радикально, через альтруизм и борьбу со своими страстями. Только подумайте, сколько семян добра тайно прорастают в саду мира, в то время как мы обычно слышим лишь треск падающих деревьев! Людям нравится поскандалить, и нам тоже: ‘Лишь посмотрите на это варварство: дерево упало, да ещё с каким грохотом!’ – ‘Но разве не ты видишь, что лес растёт каждый день?’, – рост происходит в тишине».

Епископ Рима пожелал, чтобы монгольская община вдохновила верующих расширить взгляд на мир, всегда видеть в других людях добро, «быть близкими к каждому человеку и каждой культуре».

На завершение общей аудиенции Папа напомнил паломникам, что вскоре Церковь будет отмечать Рождество Пресвятой Богородицы, и пожелал, чтобы этот литургический праздник всегда побуждал их следовать путями Господними, которыми ходила Матерь Христа:

«Ей, женщине нежности, мы вверяем страдания и невзгоды возлюбленной, измученной, многострадальной Украины. Всем вам моё благословение».