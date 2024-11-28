Общая аудиенция 27 ноября. Папа: радость Евангелия нельзя возвещать с мрачным видом (+ ФОТО)

В минувшую среду на общей аудиенции Папа Франциск продолжил серию катехизических наставлений о деяниях Духа Святого, сосредоточив внимание на Его плодах, которые апостол Павел перечисляет в Послании к Галатам: «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (5,22). Передает русская служба Vatican News.

Эти плоды, по словам Святейшего Отца, – результат «сотрудничества благодати и свободы». Они выражают творческий потенциал человека, в котором вера действует через любовь, и хотя «не каждый в Церкви может быть апостолом, пророком, евангелистом, все без исключения могут и должны быть милосердными, терпеливыми, смиренными и миротворцами».

Епископ Рима особо коснулся темы радости: этот плод Святого Духа обильно наполняет сердце тех, кто встречает Иисуса. Евангельская радость отличается от обычной человеческой радости своей непреходящей природой: она может обновляться каждый день и передаваться другим.

«Она не только не подвластна неизбежному износу временем, но и приумножается, когда мы делимся ею с другими».

Примером подлинной евангельской радости Папа назвал знаменитого римского святого Филиппа Нери. Он вдохновлял подопечных детей своим жизненным девизом: будьте добрыми, если сможете, будьте весёлыми, но только не грешите. Радость Филиппа исходила из глубокого духовного источника – любви к Богу, которая переполняла его сердце и побуждала проповедовать Благую весть.

В конце аудиенции Епископ Рима призвал исповедников всегда прощать и подчеркнул:

«Слово “Евангелие” означает радостное возвещение. Поэтому благовествовать нужно не угрюмыми лицами и мрачным видом, но с радостью того, кто нашёл скрытое сокровище и драгоценную жемчужину. Вспомним увещевание, которое св. Павел адресовал верующим Филиппийской Церкви, а теперь обращает к нам: “Радуйтесь всегда в Господе; и ещё говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам” (Фил 4,4-5)».