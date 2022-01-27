Общая аудиенция 26 января. Молиться означает позволить Господу указать нам, что нужно делать

Сновидения святого Иосифа были в центре катехизической беседы Папы Франциска на общей аудиенции в Ватикане 26 января. Подробности сообщает Vatican News.

В Библии и в древних культурах, пояснил Св. Отец, сновидения считались способом, с помощью которого Бог открывается человеку. Сон символизирует духовную жизнь каждого из нас, то внутреннее пространство, где Бог являет Себя и часто говорит. Однако в каждом из нас звучит не только голос Бога, но и множество других голосов: голоса наших страхов, нашего личного опыта, голоса надежд; есть также голос лукавого, который хочет нас обмануть. Поэтому важно уметь узнавать голос Божий среди других голосов.

Святой Иосиф умел сохранять необходимое молчание и принимать правильные решения, услышав слово, с которым Господь к нему обращался. Евангелие предлагает нам четыре сновидения святого Иосифа. В первом ангел помогает ему разрешить драму, которая разбушевалась в нем при вести о беременности Марии: «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасёт людей Своих от грехов их» (Мф 1,20-21). Иосиф отвечает без промедлений: «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень».

Нередко жизнь ставит нас перед ситуациями, которых мы не понимаем, они кажутся безвыходными, констатировал Папа. В такие моменты молиться означает позволить Господу указать нам, что нужно делать.

«Господь никогда не допускает проблему, не дав нам также необходимую помощь для ее решения. Он не бросает нас в печь одних, не бросает среди зверей. Нет: Господь, указывая на проблему или открывая нам проблему, всегда дает нам интуицию, помощь, Свое присутствие, чтобы мы могли выйти и решить ее».

Второй сон Иосиф видит, когда жизнь Младенца Иисуса оказывается под угрозой: «Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его» (Мф 2,13). Все мы сталкиваемся с ситуациями, когда наша жизнь или жизнь наших близких в опасности. В таких ситуациях молиться означает «слушать голос, который может пробудить в нас мужество, подобное мужеству Иосифа», — подчеркнул Папа.

В Египте Иосиф ожидает от Господа знака, чтобы вернуться домой: именно это и становится содержанием третьего сновидения. Ангел открывает ему, что тех, кто хотел убить Младенца, уже нет в живых, и велит ему возвращаться на родину. Но как раз во время этого путешествия Иосиф, узнав, что «Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти; но, — и это четвертое сновидение, — получив во сне откровение, пошёл в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет» (Мф 2, 19-23).

«Господь не обещает нам, что мы никогда не будем бояться, но обещает, что с Его помощью страх не станет критерием для наших решений. Иосиф испытывает страх, но Бог ведет его сквозь этот страх».

Папа Франциск обратился со словами ободрения ко всем родителям, которые боятся не справиться с проблемами детей: будь то серьезные болезни, сексуальная ориентация, несчастные случаи или тюремное заключение. Папа призвал «никогда не осуждать своих детей», но просить у Господа мужества, которое он даровал святому Иосифу. Однако молитва никогда не бывает «абстрактным, интимистическим жестом, как хотели бы некоторые спиритуалистские движения, скорее, гностические, нежели христианские»: молитва неразрывно связана с любовью. Только если молитве сопутствует любовь, мы сможем постичь послания Господа, подчеркнул Папа и предложил еще одну молитву к святому Иосифу:

«Святой Иосиф, человек сновидений, научи нас взращивать духовную жизнь как пространство, в котором Бог являет Себя и спасает нас. Избавь нас от мысли, что молитва бесполезна; помоги каждому из нас отвечать на указания Господа. Освети наши страхи сиянием Святого Духа, укрепи наше сердце Твоей силой, спаси от наших страхов Твоим милосердием. Аминь».