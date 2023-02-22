Общая аудиенция 22 февраля. Папа Франциск: Святой Дух освещает путь Церкви (+ ФОТО)

«Двигателем евангелизации» является Святой Дух Божий, подчеркнул Папа Франциск на общей аудиенции 22 февраля, продолжая серию наставлений о христианском призвании к благовестию. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима начал размышления со слов воскресшего Иисуса, обращённых к апостолам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф 28,19). Господь, отметил Папа, посылает благовестников не для того, чтобы идеологически обрабатывать прозелитов, но чтобы позволить каждому встретиться с Иисусом, узнать и полюбить Его. Через крещение жизнь новых учеников будет сопричастна Пресвятой Троице; каждый день они будут испытывать радость от близкого присутствия Бога, подчеркнул Святейший Отец.

Господь призывает Своих учеников – и нас тоже – «Идите!», даруя Святого Духа, ибо только благодаря Духу Божьему можно принять миссию Христа и осуществить её (см. Ин 20,21-22). До момента Пятидесятницы испуганные апостолы прятались в Иерусалимской горнице, но когда на них сойдёт Святой Дух (см. Деян 2,1-13), эти неграмотные рыбаки полностью изменят мир. Благовестие, подчеркнул Епископ Рима, осуществляется лишь силой Святого Духа, Который предшествует миссионерам и подготавливает сердца людей.

На каждой странице Книги Деяний апостольских «главным героем возвещения является не Пётр, не Павел, не Стефан или Филипп, а Святой Дух», и это особенно заметно в описании Иерусалимского собора, когда молодая Церковь оказалась перед тяжёлым выбором: соблюдать древние традиции или принять нововведения? Апостолы не стали следовать «человеческой мудрости», но открылись вдохновению Святого Духа. Их окончательное решение было угодно Святому Духу и им самим (см. Деян 15,28): несмотря на разные чувства и мнения, вместе они слушали Духа Божьего. По словам Папы, «любая религиозная традиция полезна, если она способствует встрече с Иисусом», поэтому благовестие руководствуется ключевым принципом:

«Всё в Церкви должно соответствовать требованиям возвещения Евангелия; не мнениям консерваторов или прогрессистов, а стремлению, чтобы Иисус достиг жизни людей. Поэтому каждое решение, действие, структура и традиция должны оцениваться в той мере, в какой они способствуют провозглашению Христа».

Епископ Рима подчеркнул, что «Святой Дух освещает путь Церкви, вносит ясность, помогает распознавать», поэтому необходимо часто взывать к Нему. «Если Церковь не молится Святому Духу и не призывает Его, она замыкается в себе, в бесплодных и изнурительных дебатах, в утомительных разделениях, а пламя христианской миссии гаснет». С другой стороны, Святой Дух побуждает верующих провозглашать веру, «чтобы утвердиться в ней, отправиться на миссию и заново открыть, кто мы». Следуя совету апостола Павла: «Духа не угашайте» (1 Фес 5,19), христиане призваны часто молиться Святому Духу, ежедневно прося о Его свете. Это следует делать «перед каждой встречей, чтобы стать апостолами Иисуса для людей, которых мы встретим».

В конце речи Папа Франциск процитировал кардинала Карло Мартини: фундаментальный принцип духовной жизни – это «первенство утешения над опустошением». Вначале есть Святой Дух, Который утешает, оживляет, просвещает, движет; затем наступает опустошение, страдание, тьма, но принцип ориентировки во тьме – это свет Духа Божьего. Поэтому христиане призваны задаться вопросом:

«Позволяем ли мы направлять нас Святому Духу, Который призывает не замыкаться в себе, но делиться Иисусом и свидетельствовать о первенстве Божьего утешения над опустошением мира сего?»