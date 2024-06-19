Общая аудиенция 19 июня. Папа: Книга Псалмов – «молитвенная симфония» Церкви

На общей аудиенции 19 июня Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений о Святом Духе, призвав христиан посвятить предстоящий Юбилейный год «великой симфонии молитвы». Передает русская служба Vatican News.

У Церкви, отметил Епископ Рима, уже есть молитвенная симфония в виде Книги Псалмов, сочинённая Святым Духом. В псалмах присутствуют различные виды молитвы – хвала, благодарение, прошение, сетование и другие. Эти песни, исполненные поэтического вдохновения, вложены Святым Духом в уста Церкви; они занимают важное место в Новом Завете и в церковной традиции.

По словам Папы Франциска, «не все Псалмы могут быть воспроизведены и озвучены христианами и тем более современным человеком»:

«Порой они отражают давно минувшую историческую ситуацию и религиозный менталитет. Это не значит, что они лишены боговдохновения, но в каком-то смысле они связаны с эпохой и временным этапом откровения, как и многие древние законы».

Псалмы, подчеркнул Святейший Отец, были молитвой не только Иисуса, Пресвятой Богородицы и апостолов, но и всех последующих поколений христиан. Когда мы их читаем, Господь слышит их с «грандиозной оркестровкой», которая является общением святых; эти песни стали неотъемлемой частью Святой Мессы и Литургии часов. Святой Амвросий Медиоланский писал о них так: «Во всём писании дышит благодать Божия, но в сладкой песне Псалмов дышит она преимущественно».

Псалмы, отметил Папа Франциск, являются молитвами «на все времена» и не теряют эффективности от повторения, будучи вдохновлёнными Самим Богом. Они могут отразить любое настроение или нужду, угрызения совести, отношения с Господом, боязнь и страдания; они очищают нашу молитву от эгоцентризма, помогают прославлять и благодарить Господа. С их помощью мы становимся «голосом всего творения, вовлекая его в нашу хвалу». Если какие-то Псалмы или стихи из них говорят нашему сердцу, их полезно повторять в течение дня.

В конце обращения к паломникам Епископ Рима выразил пожелание:

«Пусть Святой Дух, подаривший Церкви-Невесте слова для молитвы её Божественному Жениху, поможет нам повторить их в сегодняшней Церкви и сделать этот год подготовки к Юбилею симфонией молитвы».