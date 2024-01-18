Общая аудиенция Папы 17 января. «Любить – значит уважать другого, а не обладать им» (+ ФОТО)

17 января Епископ Рима продолжил цикл катехизических наставлений на тему пороков и добродетелей, посвятив общую аудиенцию размышлениям о пороке похоти, – алчному отношению к другому человеку, «отравленной связи между людьми, особенно в сфере сексуальности». Передает русская служба Vatican News.

Папа Франциск обратил внимание, что в христианстве нет осуждения сексуальности, а библейская книга Песнь Песней – великолепная поэма о двух влюблённых. Однако это прекрасное измерение нашего человечества не лишено опасностей, и уже св. Павел затрагивает этот вопрос в Первом послании к Коринфянам, упрекая некоторых христиан в нездоровом отношении к сексуальности.

По словам Святейшего Отца, «одной из самых восхитительных реалий бытия» является влюблённость, которая мощно влияет на жизнь людей. Если она не осквернена пороком, то становится одним из самых чистых чувств. Влюблённый человек великодушен, с удовольствием дарит подарки, пишет письма и стихи, перестаёт думать о себе и полностью переключается на другого. Его любовь беспричинна, безусловна и немного наивна, склонна к идеализации. Однако этот «цветущий, чудесный сад» не защищён от зла. Его оскверняет демон похоти, и этот порок особенно одиозен, по крайней мере, по двум причинам, подчеркнул Папа. Во-первых, он губит самые прекрасные отношения между людьми, превращая их в токсичное обладание другим, лишённое уважения и целомудрия. Любить – значит глубоко уважать другого, который нам не принадлежит, стремиться к его счастью, сопереживать его чувствам. Блуд, напротив, издевается и обкрадывает, торопливо потребляет, избегая ухаживаний, и потакает только вожделению. Ища коротких путей, распутный человек не понимает, что именно терпение делает отношения влюблённых счастливыми.

Епископ Рима отметил вторую причину, по которой похоть является опасным пороком. Вожделение обладает мощным голосом, обитая как в теле, так и в психике: если его не обуздывать терпением и не вписывать в серьёзные отношения двух любящих людей, «оно превращается в цепь, которая лишает свободы». Порок сладострастия усугубляется порнографией: такое удовлетворение без отношений может породить формы зависимости.

Победа в борьбе с похотью, с «овеществлением» другого, подчеркнул Папа, может быть делом всей жизни. Однако награда в этой битве – самая важная из всех: «Она заключается в сохранении красоты, которую Бог вложил в Своё творение, когда задумывал любовь между мужчиной и женщиной». Эта красота побуждает верить, что вместе строить историю и взращивать нежность гораздо лучше, чем склоняться перед демоном обладания, а служить лучше, чем завоёвывать. «Ведь без любви жизнь превращается в грустное одиночество», — подчеркнул в конце обращения к паломникам Епископ Рима.