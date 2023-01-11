Общая аудиенция 11 января. Папа: миссионерство – кислород христианской жизни

Если христианство перестанет возвещать Евангелие, оно «заболеет»: на общей аудиенции в среду 11 января Папа Франциск подчеркнул важность евангелизации и апостольского рвения, начав таким образом новый цикл катехизических бесед. Передает русская служба Vatican News.

Евангелизация является жизненным измерением Церкви: община Христовых учеников рождается апостольской и миссионерской, Святой Дух сформировал ее как «исходящую Церковь», то есть Церковь, не замкнутую на себе, но «экстравертную» свидетельницу Иисуса Христа. Когда христианская жизнь теряет из виду горизонт евангелизации, она заболевает и атрофируется, а вера увядает. Миссия же – это «тонифицирующий и очищающий кислород христианской жизни».

В качестве первой евангельской истории, который может помочь возвратиться к истокам апостольского рвения, Папа Франциск выбрал призвание апостола Матфея. На этом примере Папа пояснил, что «все начинается с Иисуса, Который видит человека»: «Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин». Мало кто видел в Матфее «человека», отметил Папа, ведь он был сборщиком налогов, то есть тем, кто собирал пошлину для римских оккупантов. Иными словами, это был «коллаборационист, предатель народа». Люди относились к нему с презрением, однако в глазах Иисуса он был «человеком, с его убожеством и величием». Иисус смотрит в самое сердце, видя сущность, а не этикетку: «Иисус приближается к нему потому, что Бог любит каждого человека, в том числе самого негодного». Более того, Он пришел именно ради этих людей: «Я пришел призвать не праведников, а грешников». Взгляд Иисуса видит человека как такового, кем бы он ни был, и в этом заключается начало возвещения Благой вести.

Папа предложил задуматься: «А каков наш взгляд на людей? Как часто мы видим недостатки, а не нужды, как часто ставим ярлыки на людей из-за того, что они делают и что думают! И мы, христиане, употребляем выражения ʺнашиʺ — ʺне нашиʺ. Не таков взгляд Иисуса», — пояснил Святейший Отец. Господь пришел к грешникам, а не праведникам, и если мы чувствуем себя праведниками, Иисус далеко от нас.

За этим взглядом Иисуса следует второй шаг: в ответ на призыв последовать за Ним Матфей «встал и последовал». Папа подчеркнул именно ту деталь, что Матфей «встал». Дело в том, что в те времена сидящий выражал власть: те, у кого была власть над другими, оставались сидеть, а другие перед ними стояли. Таким образом, первое, что делает Иисус в отношении Матфея, — это лишение его власти, чтобы он стал равным со своими братьями и открылся горизонту служения. Для христиан это имеет большое значение: мы, как Церковь, не можем «сидеть и ждать, что люди придут к нам», но должны уметь «вставать, отправляться в путь с людьми, искать людей».

Третий аспект призвания Матфея – это то, куда он идет. Но в первую очередь Сам Иисус идет к нему домой, и там Матфей готовит для Него большую трапезу, в которой принимают участие мытари и грешники, то есть люди, подобные ему самому.

«Матфей возвращается в свою среду, но возвращается в нее иным и возвращается вместе с Иисусом. Его апостольское рвение не начинается в каком-то новом, чистом, идеальном месте где-то вдалеке, но начинается там, где он живет, со знакомыми людьми. Это послание и для нас: для свидетельства не нужно ждать, пока мы станем совершенными и пройдем долгий путь с Иисусом, — наше свидетельство начинается сегодня, там, где мы живем».

Это свидетельство заключается не в возвещении самих себя, какой-то партии или идеологии: мы не пытаемся других в чем-то убедить, но свидетельствуем о красоте Любви, подчеркнул Папа Франциск, приведя слова своего недавно почившего предшественника: «Церковь не занимается прозелитизмом, но развивается благодаря притягательности».