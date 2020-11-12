Общая аудиенция 11 ноября. Папа — о постоянстве в молитве (+ ФОТО)

Начиная традиционное катехизическое наставление на общей аудиенции 11 ноября, Папа Франциск заметил: «Мне сказали – вы слишком много говорите о молитве, в этом нет необходимости. Неправда, – это необходимо: если мы не будем молиться, у нас не будет сил идти вперед по жизни. Молитва – это как кислород для жизни». Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Продолжая свои рассуждения о молитве, начатые на прошлых аудиенциях, Святейший Отец подчеркнул, что молиться следует с постоянством, ведя непрерывный диалог с Отцом. В Катехизисе Католической Церкви упоминается о трех притчах из Евангелия от Луки, в которых это свойство молитвы особенно очевидно.

О настойчивой молитве повествует притча о докучливом друге, который ночью неожиданно стучится в двери и просит хлеба. «Бог терпеливей нас, – отметил Папа, – и тот, кто стучится с верой и настойчивостью в дверь Его сердца, не будет разочарован». Эта настойчивость нужна не для того, чтобы о чем-то проинформировать Бога или в чем-то Его убедить, – она нужна для того, чтобы поддерживать в нас желание и ожидание.

Вторая притча – о настойчивой вдове, которая вновь и вновь обращается к судье за справедливостью. Здесь идет речь о смелой готовности взывать к Богу и даже вступать с Ним в спор, не смиряясь перед лицом зла и несправедливости.

Третья притча – о мытаре и фарисее, молящихся в Храме. Она гласит о том, что не может быть истинной молитвы без смирения, и именно смирение побуждает нас о чем-либо просить Бога.

Евангелие учит нас молиться всегда, даже когда все кажется нам бесполезным, когда Бог кажется глухонемым, а мы как будто напрасно теряем время, сказал далее Папа. Христианин никогда не прекращает молиться, и его молитва идет в ногу с верой. Вера же в определенные моменты жизни больше кажется нам иллюзией, бесплодным трудом. Многие святые испытали эту ночь веры и молчания Бога, — когда мы стучимся, а Он не отвечает, – и все они молились с постоянством, отметил Папа Франциск. В такие ночи веры молящийся никогда не одинок. Папа привел слова из Псалма 91: «Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень».

«Именно во Христе совершается эта изумительная молитва, и в Нем она обретает свою окончательную истину. Без Него, Иисуса, наши молитвы рискуют превратиться в человеческие усилия, почти всегда обреченные на крах. Он же взял на Себя всякий возглас, всякий стон, всякое ликование, всякую мольбу, – всякое человеческое прошение. И не надо забывать, что в нас молится Святой Дух».

Христос стал для нас всем, в том числе и в молитвенной жизни. Как говорил святой Августин, «Он молится за нас как наш священник; молится в нас как наш глава; к Нему обращены наши молитвы как к нашему Богу. И да узнаем наши голоса в Нем и Его голос в нас!».