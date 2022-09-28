Обращение Конференции католических епископов России в связи с объявлением частичной мобилизации

Митрополит Архиепархии Божьей Матери в Москве архиепископ Павел Пецци от имени католического епископата Российской Федерации обнародовал специальное обращение в связи с объявлением частичной мобилизации.

Возлюбленные во Христе братья и сестры,

духовенство, монашествующие, миряне!

Противостояние на Украине переросло в полномасштабный военный конфликт, который уже унес тысячи жизней, подорвал доверие и единство между странами и народами и угрожает существованию всего мира. Как и полгода назад, мы желаем повторить учительство Церкви, следующее Святому Евангелию и древнейшей Традиции: война никогда не была и не будет средством решения проблем, возникающих между нациями; «мы ничего не теряем из-за мира и можем всё потерять из-за войны» (Пий XII, 1939).

Сегодня наши сердца наполнены скорбью и бессилием от неспособности сделать нечто или даже просто найти нужные слова, которые могли бы решительным образом изменить ситуацию и предотвратить дальнейшие жертвы. Вместе с вами, братья и сестры, мы вслушиваемся в слова Святейшего Отца, сказанные во время его визита в Казахстан: «Давайте не привыкать к войне, давайте не смиряться с ее неизбежностью. Давайте придем на помощь тем, кто страдает, и давайте настаивать на попытках, направленных действительно на достижение мира. Единственный выход — это мир, а единственный путь к нему — диалог». Сознавая свое бессилие, мы молимся о том, чтобы жить в духе посвящения Украины и России Папой Франциском Непорочному Сердцу Марии, в полном уповании на заботу Бога о Его детях и на Его безграничное милосердие; единственный способ жить так – быть исполненными смирения миротворцами и защитниками справедливости, настолько, насколько это позволяют нам наши дары и обстоятельства нашей жизни.

Частичная мобилизация, объявленная в России, поставила множество наших верующих перед серьезнейшим нравственным выбором. Мы знаем, что при определенных обстоятельствах государственные власти не только имеют право, но и должны применять оружие и требовать от граждан исполнения обязанностей, необходимых для защиты отечества, а те, кто честно служит родине на военной службе, служит общему благу. Всё сказанное справедливо, если военные действия направлены на скорейшее прекращение конфликта и избежание умножения жертв (ср. Катехизис Католической Церкви 2307-2317).

В конечном итоге, вопрос о допустимости участия в военных действиях — это вопрос человеческой совести, которая есть самое тайное и святое святых человека, в котором он пребывает наедине с Богом, и верному суждению которой всегда обязан повиноваться (Там же, 1795, 1800).

С другой стороны, Церковь напоминает государственным властям, что они «должны находить справедливое решение в тех случаях, когда человек по убеждению отказывается брать в руки оружие, при этом оставаясь обязанным служить человеческому сообществу иным образом» (Там же, 2311). Это право закреплено частью 3 статьи 59 Конституции Российской Федерации, и мы призываем к его последовательному соблюдению.

Что касается священнослужителей и монашествующих Католической Церкви, то следует подчеркнуть, что для них категорически невозможно участвовать в боевых действиях как согласно древнейшим церковным правилам, так и согласно действующим международным конвенциям.

Ко всем нашим верующим мы обновляем призыв об усиленной молитве и посте ради установления справедливого и безопасного мира. Священников просим служить Святую Мессу о сохранении мира и справедливости, используя Евхаристическую молитву о примирении, читая молитву из требника «О мире и отечестве» и включая в Молитву верных прошения о прекращении военных действий и сохранении человеческих жизней.

+ Архиепископ Павел Пецци,

Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве

от имени Конференции католических епископов России



Источник: Конференция католических епископов России