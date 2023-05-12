Обращаясь к участникам генеральной ассамблеи Caritas Internationalis, Папа призвал победить «тиранию эгоцентризма»

«Перед лицом ужасов и опустошений Второй мировой войны досточтимый Пий XII пожелал проявить заботу и обеспокоенность всей Церкви о человеческой семье»: Папа Франциск напомнил об истоках католической организации Caritas Internationalis, обращаясь к участникам ее генеральной ассамблеи, с которыми встретился в Ватикане 11 мая. Передает русская служба Vatican News.

Движимый пророческим духом, Пий XII «высказался за учреждения органа, который бы поддерживал, координировал и укреплял сотрудничество между многочисленными каритативными организациями, дабы через них Вселенская Церковь возвещала и свидетельствовала, делами и словами, любовь Бога, предпочтительный выбор в пользу бедных, последних, отверженных». Впоследствии святой Папа Иоанн Павел II пожелал подчеркнуть тесные узы, связывающие с самого начала Caritas Internationalis с пастырями Церкви и в особенности с Преемником Петра, «председательствующим в любви». Нельзя забывать, отметил Папа, что у истоков любой нашей благотворительной и социальной деятельности находится Христос, отдавший Себя людям в Таинстве Евхаристии: это Таинство предназначено для человека, пища и питие, поддерживающие нас в пути, и мы можем ответить на эту любовь Бога, становясь ее «знаком и инструментом для других людей».

Специфика Caritas Internationalis непосредственно связана с полученной ею миссией, и она отличается от других социальных институтов своим «церковным призванием», подчеркнул Папа и пригласил сотрудников этой организации внимательно перечитать четвертую главу постсинодального апостольского увещания Amoris laetitia: хотя этот документ посвящен семье и браку, в нем есть полезные ориентиры для будущего и для миссии «Каритас», пояснил Святейший Отец. В нем говорится, в частности, о характеристиках истинной любви, которую воспел святой апостол Павел в Первом послании к Коринфянам, в знаменитом «гимне любви».

«Когда мы принимаем любовь Бога и любим в Нем, мы черпаем от истины о нас самих как индивидуумов и как Церкви и глубоко постигаем смысл нашей жизни, — отметил Папа. – Любовь побуждает нас открыть глаза, расширить взгляд, она позволяет признать в незнакомце, встретившемся нам на нашем пути, лицо брата со своим именем, со своей историей, со своей драмой, к которой мы не можем оставаться равнодушными».

Если мы хотим понять, живет ли тот или иной христианин в любви, достаточно посмотреть, насколько он готов помочь – с улыбкой, не возмущаясь и не сердясь. Для этого необходимо сдерживать «тиранию эгоцентризма», а также быть великодушными, ценя совместный конструктивный труд и уступая пространство другим. Это означает также и «открыться для диалога, выслушивать, с гибкостью воспринимать мнения, отличные от наших, не ожесточаясь в своих позициях, напротив, искать точки соприкосновения и пути посредничества».

«Гимн любви» апостола Павла завершается утверждением, что любовь больше, чем вера и надежда, и это «абсолютная правда», подчеркнул Папа: в то время как вера и надежда – это «дары преходящие», связанные с нашим статусом странников на этой земле, любовь – это «окончательный дар, залог и предвосхищение последних времен и Царства Божьего», обетования вечной жизни: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф 25,34).

Caritas Internationalis, пишет далее Папа, призвана сопровождать поместные Церкви в их деятельном обязательстве пастырской любви. Папа призвал Caritas заботиться об обучении компетентных сотрудников, способных нести послание Церкви в политическую и общественную жизнь, и попросил пребывать в единстве, ценя свое разнообразие как богатство и как ресурс.