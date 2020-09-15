Обновлённая Ватиканская аптека стала ближе к нуждающимся (ФОТО)

Утром 14 сентября состоялась инаугурация полностью отреставрированной Ватиканской аптеки; торжественную церемонию возглавил кардинал Джузеппе Бертелло, председатель Губернаторства Града Ватикан. Подробности передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В 2024 году аптека отметит своё 150-летие на служении не только жителей Ватикана, но и римлян, а также всех, кто нуждается в лекарствах, особенно труднодоступных и связанных с редкими заболеваниями.

В аптеку Святейшего Престола ежедневно обращаются тысячи людей со всего мира. Для улучшения сервиса в 2017 году в ней начались ремонтные работы: обновлены складские помещения и главный зал, в котором для ускорения запросов и доставки лекарств были установлены три аптекарских робота с шестью выходами рядом с окошками. 14 сентября 2020 года фармацевты и покупатели вернулись на историческое и полностью модернизированное место, которое более восьми месяцев строительных работ заменял длинный контейнер.

«Часто в нашей аптеке очень много клиентов, – пояснил в интервью Vatican News директор фра Биниш Томас Мулакаль из Ордена бонифратров. – Поэтому мы были вынуждены в спешке выдавать им лекарства, не имея возможности выслушивать все их вопросы и отвечать на них. Именно стремясь к более близкому и гуманному обслуживанию, чтобы иметь возможность внимательно выслушивать людей, мы работали над расширением торговых помещений: мы хотели, чтобы они могли вместить всех. Нашей задачей было вдвое сократить время доставки лекарств, чтобы нормально общаться с людьми, давать рекомендации и в точности понимать, что им нужно».

Работу фармацевтов постоянно сопровождает учительство Папы Франциска, отметил фра Мулакаль: «Это аптека Папы Римского, и мы все к его услугам. Святейший Отец призывает нас всегда быть внимательными к потребностям ближнего, особенно если он болен или в нужде, и эта миссия нам очень близка. Давать лекарства в нужное время, чтобы страдающие могли исцелиться; с радостью выслушивать тех, кто просит нас о помощи, – это означает близость к нашим братьям».

Современные технологии могут быть очень полезными для сокращения времени обслуживания. «Мы постарались максимально сократить время ожидания с помощью электронной очереди, – подчеркнул директор Ватиканской аптеки. – Затем мы доработали наш сайт, чтобы при заказе лекарств клиентам не нужно было звонить, приходить сюда и узнавать, появились они или нет: через специальный код это можно увидеть прямо на сайте, не выходя из дома».