Обновлённая ежедневная газета Святейшего Престола снова выходит в печать

Ежедневная газета L’Osservatore Romano начинает выходить с обновлённой графикой и содержанием, интегрируясь в единую систему ватиканских СМИ. Она будет иметь новый печатный формат, больше новостей и авторских материалов. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

С воскресенья 4 октября – после приостановки из-за карантина – ватиканская газета L’Osservatore Romano будет выходить каждый день в печатном варианте.

Восемь страниц обновлённого «Римского обозревателя» будут посвящены новостям Ватикана и Католической Церкви, религиозным событиям, известиям из мира политики и культуры. Несколько раз в неделю будут выходить специальные тематические рубрики: во вторник – культурный еженедельник Quattropagine; в среду – материалы о Церкви, становящейся полевым госпиталем на путях мира (Religio); в четверг – «Неделя Папы Франциска» о высказываниях и деятельности Святейшего Отца; в пятницу – хроника глобализированного мира (Atlante). Речь идёт о новом способе информирования: рассказы о добре, которое часто остаётся незамеченным, о надежде, которая живёт даже в самых драматичных ситуациях, о крике и ожиданиях последних и отверженных, кому нелегко найти место в потоке ежедневных новостей.

Новая версия L’Osservatore Romano будет доступна как в печатном варианте, так и в цифровом – благодаря новому мобильному приложению, которое можно бесплатно скачать на смартфон или планшет из AppStore или PlayStore.

Официальный сайт газеты на семи языках доступен по адресу: www.osservatoreromano.va.

Модернизация графики и продвижение цифрового формата совпадают с полной интеграцией ватиканской газеты в мультимедийную информационную систему Святейшего Престола. В неё уже входят Радио Ватикана, которое –помимо теле- и радиорепортажей о деятельности Папы Римского на нескольких языках – транслирует новости, информационные и тематические программы, репортажи, музыку и подкасты на 40 языках. Ватиканское радио можно слушать по всему мире по спутнику, Интернету, цифровому радио DAB+ и на коротких волнах. Кроме того, важной частью СМИ Святейшего Престола является новостной портал Vatican News, который публикует ежедневные новости, интервью, аудио- и видеоматериалы на 35 языках, транслирует в прямом эфире события, связанные с Папой, и информирует, в том числе и через социальные сети, о деятельности Папы Римского, Ватикана и Церкви во всём мире.