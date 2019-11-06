Обнародованы молитвенные намерения Папы на ноябрь: о диалоге и примирении на Ближнем Востоке

Папа Франциск призывает католиков молиться в ноябре 2019 г. за ниспослание Ближнему Востоку духа диалога, встречи и примирения.

«На Ближнем Востоке сосуществование и диалог между тремя монотеистическими религиями основываются на духовных и исторических связях…, и именно из этих мест к нам пришла Благая Весть о Воскресшем ради торжества любви Иисусе». С такими словами Святейший Отец обратился к членам «Апостольства молитвы», которое после прошедшей реформы получило наименование «Всемирная сеть молитвы в намерениях Папы», формулируя предлагаемую им тему молитв на ноябрь текущего года. «Сегодня множество христианских общин вместе с иудейскими и мусульманскими общинами не покладая рук трудятся здесь ради мира, примирения и прощения. Так помолимся же о том, чтобы на Ближнем Востоке возобладал дух диалога, дух встречи и примирения», — говорит в своем видеопослании Предстоятель Вселенской Церкви.

Напомним, что «Ближним Востоком» ныне именуется обширный регион Западной Азии и Северо-Восточной Африки с преимущественно мусульманским населением. Иногда относящимися к Ближнему Востоку считают также Афганистан и Иран. «Сердцем» Ближнего Востока по праву считается Святая Земля, на территории которой ныне располагаются Государство Израиль и Палестинская Автономия. Ближний Восток является местом исторического зарождения трех монотеистических («авраамических») религий: иудаизма, христианства и ислама. Это земля ветхозаветных патриархов Авраама, Исаака и Иакова, земля пророков, в которой родился Господь наш Иисус Христос. Там же родилась и Церковь Христова. Со времён Иисуса и вплоть до наших дней на Ближнем Востоке всегда проживали христиане. Текущий ноябрь дает нам повод заинтересоваться разнообразием религиозных и культурных традиций Ближнего Востока и, как следует присмотревшись к земле, из которой к нам пришло Святое Евангелие, возносить ко Господу наши молитвы о конечном торжестве на ней духа диалога, встречи и примирения.

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По материалам Vatican News