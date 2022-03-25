Обнародованы девиз и логотип визита Папы в Демократическую Республику Конго

«Все примирились в Иисусе Христе»: таков девиз очередной международной поездки, которую Папа Франциск совершит со 2 по 5 июля в Демократическую Республику Конго, посетив города Киншаса и Гома. Ватиканский зал печати обнародовал также логотип 37-го апостольского визита Святейшего Отца, передает русская служба Vatican News.

По информации местного оргкомитета, на логотипе изображена карта африканской страны, контуры которой воспроизведены в цветах национального флага. Жёлтый цвет символизирует богатство Демократической Республики Конго – фауну и флору; красный обозначает кровь мучеников; синий выражает самое горячее желание каждого конголезца – мир. Внутри карты представлены элементы местного биоразнообразия.

В левой части логотипа изображен синий крест, символ преданности народа Богоматери Конго, которая преподносит молитвы конголезцев Христу-Искупителю. Три человека под крестом обозначают единство мужчин и женщин, взрослых и детей, желающих достичь такого братства, которое может даровать лишь Бог.

В центре – между крестом и картой Конго – изображена фигура Папы Франциска, благословляющего всех жителей африканской страны.