Обнародовано Папское послание на Всемирный день миссий

Согласно установившейся традиции, в торжество Пятидесятницы было обнародовано Послание Святейшего Отца на Всемирный день миссий, который отмечается в третье воскресенье октября. В этом году документ озаглавлен «Крещеные и посланные: Церковь Христова на миссии в мире».

Послание начинается упоминанием об объявленном для Католической Церкви Чрезвычайном месяце миссий, который намечен на октябрь 2019 г., чтобы таким образом отметить 100-летний юбилей опубликования Апостольского письма Maximum illud Папы Бенедикта XV (30 ноября 1919 г.), которым тот стремился придать новый импульс миссионерской ответственности христиан за возвещение Евангелия. Папа Франциск при этом подчеркнул, что пророческая дальновидность его предшественника убеждает в том, «насколько еще и сегодня важно обновлять миссионерские усилия Церкви, переквалифицировать в евангельском смысле ее миссию возвещения и преподавания миру Благой Вести о Спасении Иисуса Христа, умершего и воскресшего».

Название документа полностью повторяет девиз Чрезвычайного месяца миссий. Понтифик в своем послании выразил надежду, что «празднование этого месяца поможет отыскать миссионерский смысл нашей принадлежности к вере в Иисуса Христа, вере, даром полученной как дар в Таинстве Крещения».

Наша сыновняя принадлежность к Богу никогда не индивидуальна, но всегда екклезиальна, утверждается в Послании. «Божественная жизнь — не товар для продажи (мы не занимаемся прозелитизмом), но богатство, предназначенное для дарения, передачи, провозглашения: вот смысл миссии. Даром получили этот дар, так даром его и давайте, никого притом не исключая (ср. Мф 10,8)».

Папа в очередной раз повторяет, что «Церковь в движении вплоть до самых крайних границ нуждается в неизменном и постоянном миссионерском обращении”, и цитирует призыв Maximum illud: «пусть же человек Божий проповедует Бога». По словам Святейшего Отца, этот призыв непосредственно касается каждого крещенного: «Никто не потерян и не выглядит незначительным для Божьей любви. Все мы имеем миссию в этом мире, ибо каждый из нас является плодом Божьей любви».

Серьезной угрозой для миссионерской деятельности Понтифик считает широко распространившийся ныне секуляризм, который, отрицая действенное Отцовство Бога в нашей истории, препятствует любому аутентичному и универсальному братству. Без Иисуса Христа любое отличие сводится к адской угрозе, делая невозможным братское гостеприимство и плодотворное единство человечества, предостерегает Папа Франциск.

В своем Послании Папа напоминает, что Чрезвычайный месяц миссий и Всемирный день миссий будут проходить одновременно с Генеральной ассамблеей Синода епископов по Панамазонскому региону, и этот факт, по его словам, должен помочь уяснить, насколько миссия, вверенная нам Иисусом, актуальна для территорий и коренных народов Амазонии.

«Обновленная Пятидесятница широко распахивает врата Церкви, чтобы ни одна культура не оставалась замкнутой в в себе, и ни один народ не оказался в изоляции, но открылся универсальному единству веры», — отметил Папа Франциск.

Всемирный день миссий отмечается каждое третье воскресенье октября. В этом году он пройдет 20 октября. В этот день во всех приходах мира собираются пожертвования на пастырскую работу священников, лиц посвященной Богу жизни и мирян, трудящихся на миссионерских территориях.

По материалам Vatican News