Обнародована программа Папских богослужений на ближайшие два месяца

Обнародована программа Папских богослужений на ближайшие два месяца

Май 02, 2019

Бюро Папских литургических церемоний опубликовало программу служения Святейшего Отца на ближайшие два месяца. Она включает два Апостольских визита, пресвитерские в соборе Св. Петра и предстоятельство на торжественных Мессах по случаю больших церковных праздников.

С 5 по 7 мая пройдет Апостольский визит Папы Франциска в Болгарию и Северную Македонию. 12 мая, в 4-е воскресенье Пасхального времени («Доброго Пастыря»), Папа возглавит Мессу в соборе Св. Петра, в ходе которой возведет в пресвитерский сан группу диаконов из Римской епархии.

Также и июнь начнется для Папы Франциска с апостольского визита, и вновь в «православную» страну. С 31 мая по 2 июня он посетит Румынию. В субботу 8 июня Святейший Отец возглавит молитвенное бдение на площади Св. Петра в Навечерие Пятидесятницы, а в воскресенье 9 июня (торжество Сошествия Святого Духа) также на площади Св. Петра будет предстоятельствовать на св. Мессе. 16 июня, в торжество Пресвятой Троицы, Понтифик посетит итальянскую епархию Камерино-Сан-Северино-Марке, территории которой сильно пострадали от землетрясения, где тоже отслужит Мессу. Наконец, в субботу 29 июня Папа возглавит Мессу в соборе Св. Петра по случаю Первоверховных Апостолов Петра и Павла, в ходе которой благословит палии для архиепископов-митрополитов, возведенных в это достоинство на протяжении последних 12 месяцев.

В понедельник 1 июля под председательством Римского Епископа пройдет консистория (общее собрание кардиналов), которое будет посвящено вопросам канонизаций.

По материалам Vatican News

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