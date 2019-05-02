Обнародована программа Папских богослужений на ближайшие два месяца

Бюро Папских литургических церемоний опубликовало программу служения Святейшего Отца на ближайшие два месяца. Она включает два Апостольских визита, пресвитерские рукоположения в соборе Св. Петра и предстоятельство на торжественных Мессах по случаю больших церковных праздников.

С 5 по 7 мая пройдет Апостольский визит Папы Франциска в Болгарию и Северную Македонию. 12 мая, в 4-е воскресенье Пасхального времени («Доброго Пастыря»), Папа возглавит Мессу в соборе Св. Петра, в ходе которой возведет в пресвитерский сан группу диаконов из Римской епархии.

Также и июнь начнется для Папы Франциска с апостольского визита, и вновь в «православную» страну. С 31 мая по 2 июня он посетит Румынию. В субботу 8 июня Святейший Отец возглавит молитвенное бдение на площади Св. Петра в Навечерие Пятидесятницы, а в воскресенье 9 июня (торжество Сошествия Святого Духа) также на площади Св. Петра будет предстоятельствовать на св. Мессе. 16 июня, в торжество Пресвятой Троицы, Понтифик посетит итальянскую епархию Камерино-Сан-Северино-Марке, территории которой сильно пострадали от землетрясения, где тоже отслужит Мессу. Наконец, в субботу 29 июня Папа возглавит Мессу в соборе Св. Петра по случаю торжества Первоверховных Апостолов Петра и Павла, в ходе которой благословит палии для архиепископов-митрополитов, возведенных в это достоинство на протяжении последних 12 месяцев.

В понедельник 1 июля под председательством Римского Епископа пройдет консистория (общее собрание кардиналов), которое будет посвящено вопросам канонизаций.

По материалам Vatican News