Обнародована программа Апостольского визита Папы Франциска в Румынию

Пресс-центр Ватикана обнародовал официальную программу Апостольского визита Папы Франциска в Румынию, который будет проходить с 31 мая по 2 июня под девизом «Вместе идем вперед!»

Святейший Отец прибудет в Международный аэропорт Бухареста в пятницу 31 мая в 11.30 по местному (восточноевропейскому) времени, откуда нанесет визит вежливости главе государства в Президентском дворце, где также будет иметь место его встреча с главой правительства, представителями властей, дипломатического корпуса и гражданского общества, к которым Понтифик обратится со своей первой речью. После обеда Епископ Рима посетит Патриарха Румынской Православной Церкви, а после приватной беседы с ним встретится с постоянными членами Синода, к которым также обратится с речью. Папа посетит новый православный Патриарший собор, освященный в ноябре минувшего года, и прочитает нам «Отче наш», а затем направится в католический Кафедральный собор Св. Иосифа, где возглавит св. Мессу.

Утром в субботу 1 июня Святейший Отец отправится на самолете из Бухареста в город Бакэу, а оттуда автомобилем — в местность Шумулеу-Чук, где находится Богородичное святилище, опекаемое монахами-францисканцами. Отслужив в нем св. Мессу, Папа полетит на вертолете в Яссы, где посетит Кафедральный собор Пресвятой Марии Царицы и проведет Богородичную встречу с молодежью и семьями на площади перед Дворцом культуры, по завершении которой проделает обратный путь до Бухареста.

В последний день своего пребывания в Румынии, в воскресенье 2 июня, Папа на самолете отправится в Сибиу, а оттуда вертолетом — в Блаж, где расположена резиденция главы Румынской Греко-Католической Церкви и ее главный Кафедральный собор. На Божественной Литургии в Парке Свободы Папа провозгласит блаженными семерых греко-католических епископов, принявших мученическую смерть в годы коммунистической диктатуры, а затем прочитает с верными молитву Regina Caeli. Во второй половине дня Святейший Отец встретится с римо-католической общиной Блажа, после чего отбудет на вертолете в Сибиу, а оттуда на самолете — в Рим.

По материалам Vatican News