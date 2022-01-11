Обнародован план мероприятий с участием Папы на январь и февраль 2022 года

Зал печати Святейшего Престола обнародовал план мероприятий, в которых на протяжении ближайших двух месяцев примет участие Папа Франциск. Среди важных событий – визит во Флоренцию на встречу епископов и мэров Средиземноморья.

В 9 часов 30 минут 23 января, в третье воскресенье рядового времени, Епископ Рима возглавит Святую Мессу в Ватиканской базилике. Согласно апостольскому посланию motu proprio Папы Франциска Aperuit Illis от 30 сентября 2019 года, это воскресенье «посвящено прославлению Слова Божьего, размышлению над ним и его распространению».

Через два дня, во вторник 25 января, по случаю праздника Обращения святого Павла и на завершение 55-й Недели молитв о единстве христиан, в 17 часов 30 минут Папа возглавит богослужение Вечерни в базилике Св. Павла вне Стен. Этот первый экуменический момент 2022 года будет проходить под девизом, взятым из Евангелия от святого Матфея: «Мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему» (Мф 2,2).

2 февраля, в праздник Сретения Господня и в 26-й Всемирный день богопосвящённой жизни, Епископ Рима совершит торжественную Святую Мессу в Ватиканской базилике. В Божественной литургии, которая начнётся в 17 часов 30 минут, примут участие монашествующие, – члены институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни.

В воскресенье 27 февраля Святейший Отец посетит Флоренцию на завершение международной встречи епископов и городских мэров Средиземноморья, организованной Епископской конференцией Италии. В 10 часов 30 минут Папа совершит Святую Мессу в базилике Святого Креста. Флорентийский симпозиум на тему «Средиземноморье – граница мира» начнётся 24 февраля и будет вдохновляться личностью итальянского политика Джорджо Ла Пиры (1904-1977), католика-мирянина, мэра Флоренции; в настоящее время в Ватикане идёт процесс его беатификации. Впервые в истории в этой трёхдневной конференции примут участие около 100 мэров наиболее значимых городов из всех средиземноморских стран, – от Северной Африки до Ближнего Востока, от Греции и Балкан до Франции и Испании.



Источник: Vatican News