Об осуждении экуменизма

Не нарушилась ли преемственность учительства Церкви с тех пор, как Папа Пий XI осудил экуменизм и запретил католикам участвовать в экуменических собраниях?

В энциклике «Mortalium animos» Папа Пий XI осудил не экуменизм, а то, каким образом его понимали в те времена (энциклика была написана в 1928 году). Тогда некоторые, как пишет Папа, отрицали, что «Церковь Христова должна быть видимой, хотя бы в том смысле, что она должна представать как единое тело верных, согласных в единственной и тождественной доктрине, под эгидой единого учительства и управления». Представители критикуемого Папой течения воспринимают видимую Церковь как союз христианских общин, которые исповедуют различные или даже противоречивые учения.

Второй Ватиканский собор провозгласил не тот экуменизм, который осуждается в «Mortalium animos», но подлинный экуменизм, не предполагающий никакого отказа католиков от собственного учения, каким является спасительное учение Иисуса Христа. В то время как «Mortalium animos» ведет речь о таком «экуменизме», который размывает истину и порождает некое «панхристианство», как пишет Пий XI, — вплоть до пренебрежения религией, индифферентизма и релятивизма, — Второй Ватиканский собор в декрете «Об экуменизме» утверждает: «У братьев, отделённых от нас, совершается также немало священнодействий христианской религии, которые, вне всякого сомнения, могут разнообразно, согласно особому положению каждой Церкви или общины, действительно порождать жизнь благодати. Надлежит признать, что они способны открыть доступ ко спасительному общению. Следовательно, хотя мы и верим, что эти Церкви и отделённые от нас общины страдают некоторыми недостатками, тем не менее они облечены значением и весом в тайне спасения. Ибо Дух Христов не отказывается пользоваться ими как спасительными средствами, сила которых исходит от той полноты благодати и истины, которая вверена Католической Церкви. Однако отделённые от нас братья — будь то поодиночке, будь то в своих общинах или Церквах, — не обладают тем единством, которым Иисусу Христу угодно было наделить всех, кого Он возродил и оживотворил в единое Тело и в жизнь новую; а ведь об этом единстве свидетельствует Священное Писание и досточтимое Церковное Предание. Ибо лишь через Католическую Церковь Христову, представляющую собою всеобщее орудие спасения, можно получить всю полноту спасительных средств. Мы верим, что одному лишь Собору апостолов, во главе которого стоит Пётр, Господь вверил всё богатство Нового Завета, чтобы создать на земле единое Тело Христово, в Которое надлежит полностью включиться всем, кто тем или иным образом уже принадлежит к народу Божию» (3).

Христиане на самом деле разделены – и это становится соблазном для тех, кто еще не уверовал во Христа, но желает приблизиться к христианству. Разделения между христианами сегодня вызваны не только доктринальными различиями, но и враждой, злословием и даже ненавистью. Экуменическое обязательство Католической Церкви в первую очередь направлено на примирение, и хотя оно не всегда взаимно, Церковь не перестает прилагать усилия ради того, чтобы все крещеные вдохновлялись чувствами Господа Иисуса.

Идея об экуменизме, которую осуждает Пий XI, не соответствует церковному учительству об экуменизме. Поэтому нельзя говорить о нарушении преемственности. Напротив: Пий XI осуждает ошибочную концепцию экуменизма, а Второй Ватиканский собор продвигает его подлинное понимание: «Под «экуменическим движением» подразумеваются все дела и начинания, которые возникают в зависимости от различных потребностей Церкви и возможностей, предоставляемых данной эпохой, и стремятся содействовать христианскому единству. Сюда относятся, во-первых, все усилия, направленные на упразднение различных речений, суждений и дел, не отвечающих по справедливости и истине положению отделённых от нас братьев и потому усложняющих взаимоотношения с ними; далее — диалог между сведущими людьми, получившими надлежащие наставления, который ведётся на собраниях христиан из различных Церквей или общин, устраиваемых в религиозном духе: в этом диалоге каждый глубже объясняет вероучение своей общины и ясно излагает его характерные черты. Благодаря такому диалогу все обретают более верное знание и более справедливую оценку вероучения и жизни каждой общины. Вследствие этого данные общины приходят к более широкому сотрудничеству во всяческих делах, способствующих общему благу, которых требует всякая христианская совесть, и объединяются, насколько это возможно, в единодушной молитве». (UR 4).



Ольга Сакун

Источник: Vatican News