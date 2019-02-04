О жестах на Святой Мессе

Чему учит Церковь о том, какие действия нужно совершать во время Святой Мессы? При взгляде на разнообразие подобных действий в разных приходах, а тем более в разных странах, создается впечатление, что либо нет единого учения, либо его не соблюдают. Например, в одном месте можно причащаться раз в день, в другом – дважды. В одном приходе можно стоять на коленях во время приношения даров, в другом это расценивается как проявление гордыни. В одном приходе Причастие принимают в руки, а в другом – в уста, кто стоя, а кто на коленях. В одних странах Причастие преподносится священником, в других на месте священника с Дарами может быть женщина… Во время претворения хлеба и вина в истинное Тело и Кровь Христа одни преклоняют колени, другие стоят, а некоторые сидят. Во время молитвы «Отче наш» одни держат ладонь к ладони, другие разводят руки. Существует ли учение Церкви на эту тему?

Предписания, которые касаются жестов во время Мессы, содержатся в Общем наставлении к Римскому миссалу. «Общее внешнее поведение, которое должны соблюдать все участвующие, — гласит 42 параграф Общего наставления, — является знаком единства членов христианской общины, собравшихся для священной литургии, ибо оно выражает мысли и чувства присутствующих участников, а также содействует им». В следующем параграфе перечислены те моменты Святой Мессы, во время которых полагается сидеть, стоять или вставать на колени. Сидеть полагается во время чтений до Евангелия и во время Ответного Псалма, во время проповеди и приношения даров, а также, если уместно, во время молитвенного молчания после причащения. «На коленях, если этому не препятствует состояние здоровья, или недостаток места, или стечение народа, или какая-либо иная разумная причина, следует стоять во время освящения даров. Но тем, кто не становится на колени в этот момент, следует совершить глубокий поклон во время коленопреклонения священника после освящения даров».

Однако жесты и поведение, описанные в чине Мессы, могут быть приспособлены поместными епископатами, в соответствии с инструкцией ватиканской Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств «Varietates legitimae»: «В культуре определенной страны, — гласит эта Инструкция, — необходимо выбрать жесты и поведение, которые выражают то, как человек предстает перед Богом, наделяя их христианским смыслом в соответствии, по возможности, с жестами и поведением, описанными в Библии». Это поведение должно быть «общим», как указано в 42 параграфе Общего наставления к миссалу, и его должны придерживаться все участвующие в литургии. Таким образом, если нет никаких особых указаний на эту тему со стороны поместного епископата, во время жертвоприношения верные остаются сидеть.

Обратим внимание на то, что в компетенции поместных епископатов находится приспособление жестов и поведения, но не дисциплины Таинств, к которой относится, например, частота причащения. Сколько раз в день можно причащаться? Согласно 917 канону Кодекса канонического права, тот, кто уже принимал Евхаристию, может принять ее еще раз в тот же день, но только во время Мессы. Каноническое право (921 канон) предусматривает также исключительные случаи, когда возможно повторное причащение вне Святой Мессы: это относится к верным, которым угрожает смерть. Таким образом, при соблюдении перечисленных условий верующие могут причащаться дважды в один и тот же день.

Перейдем к следующему моменту Мессы, о котором упоминается в вопросе: как принимать Причастие – в уста или в руки, на коленях или стоя? Порядок причащения изложен в документе Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств «Redemptoris sacramentum» (2004). В частности, в нем говорится: «Если кто-либо из причащающихся в тех областях, где епископская конференция при подтверждении Апостольского Престола это допускает, желает принять Причастие в руку, ему следует преподать священную гостию. Однако необходимо следить с особым вниманием за тем, чтобы причащающийся принимал гостию сразу же, перед священнослужителем, и никто не отдалялся с евхаристическими частицами в руке. Если есть риск профанации, Святое Причастие не следует раздавать верным в руку». Таким образом, Причастие можно принимать как в уста, так и в руку, если это допускается епископской конференцией при утверждении Святейшим Престолом. Причастие можно принимать как стоя, так и на коленях.

Что касается молитвы «Отче наш», то некоторые епископские конференции, например, итальянская, допускают жест разведенных рук. Это предписание зафиксировано в «Принципах и нормах по использованию Римского миссала».

По поводу возможности для мирян преподавать Причастие во время Святой Мессы следует также обратиться к руководству «Redemptoris Sacramentum». В нем содержатся предписания в отношении чрезвычайных служителей Святого Причастия и перечислены условия, при которых Причастие могут раздавать миряне. В тексте документа подчеркивается: «Достойна порицания, практика священников, которые, присутствуя на литургии, воздерживаются от раздачи Причастия, возлагая это задание на мирян» (параграф 157).

Таким образом, разнообразие жестов на Мессе в разных странах допускается церковными предписаниями, а частота причащения определена каноническим правом для всех поместных Церквей.



Ольга Сакун

Источник: Vatican News