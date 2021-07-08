Памяти о. Стэна Свами, SJ: «Освобожденная птица поет с небес!»

5 июля 2021 года в больнице Мумбаи в возрасте 84 лет скончался отец Стэн Свами, видный защитник прав адивази, далитов и других маргинализированных общин в Индии.

В октябре прошлого года он был несправедливо обвинен и заключен в тюрьму.

Несмотря на его возраст и слабое здоровье, ему постоянно отказывали в освобождении под залог. Информируя о его смерти, Секретариат социальной справедливости и окружающей среды Генеральной курии Общества Иисуса (SJES) призывает всех поблагодарить Бога за его жизнь.

С глубоким прискорбием сообщаем, что о. Стэн Свами SJ скончался 5 июля 2021 года в 13:30 по индийскому времени в больнице Святого Семейства в Мумбаи. Ему было 84 года.

Стэн был настоящим пророком, который жил для других, особенно для адивази, далитов и других маргинализированных сообществ.

Находясь в тюрьме, он говорил: «Птица в клетке еще может петь» и вселял надежду в каждое сердце. Сегодня он – освобожденная птица, которая поет с небес, призывая каждого из нас сохранить надежду на истинное освобождение от несправедливости, угнетения и отрицания прав.

Стэн стал хранителем совести и тем, кто пробуждал в каждом надежду. Мы помним и благодарим всех тех, кто молился, защищал его, поддерживал его и всех остальных в подобных ситуациях, кому отказано в человеческом достоинстве и правах.

Искренне благодарим Бога за жизнь о. Стэна Свами, который пожертвовал собой и проявлял терпение, чтобы другие имели жизнь – жизнь в полноте. Мы уверены, что он «не будет молчаливым наблюдателем даже с небес». Он и дальше будет поддерживать каждого из нас, помогая нам «говорить правду властям» и посвящать свою жизнь бедным и маргинальным слоям населения.

Пусть Бог сопутствует нам и поможет нам жить полной жизнью и, следуя примеру Стэна, встать на сторону маргиналов и бедных в наших поисках справедливости, равенства и свободы!

Благодарим Бога вместе за жизнь Стэна!



Ксавьер Джеярадж, SJ, секретарь SJES (Рим)

Источник: jesuit.ru