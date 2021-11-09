О предстоящих переговорах главы МИД РФ С.П. Лаврова и Секретаря Св. Престола по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, проведет во вторник 9 ноября переговоры с секретарем Святейшего Престола по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером, стороны обсудят российско-ватиканское двустороннее сотрудничество, а также актуальную международную повестку дня, передает Интерфакс со ссылкой на сообщение МИД РФ.

Как отмечается в сообщении МИД РФ, распространенном ранее, программой визита предусмотрены также встречи Галлахера с премьером Михаилом Мишустиным и с председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.

«Российско-ватиканские отношения развиваются в конструктивном ключе как на межгосударственном уровне, так и по линии взаимодействия между Русской Православной и Римско-Католической Церквами», — отмечается в документе.

Как подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство, «в России ценят усилия Святейшего Престола, направленные на отстаивание примата международного права и Устава ООН, мирных и дипломатических способов урегулирования конфликтов».

«Визит главы дипслужбы Ватикана станет хорошей возможностью обсудить текущее состояние российско-ватиканских связей, а также наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, включая сотрудничество в многосторонних форматах. Позиции и мнение Ватикана — члена ОБСЕ, наблюдателя в ООН и в Совете Европы — являются важным фактором современной международной политики», — говорится в сообщении.

Стороны обсудят, в частности, ситуацию в Сирии, Ливии и других странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в Афганистане и кавказском регионе в контексте поиска путей мирного разрешения кризисов, борьбы с гуманитарными катастрофами, защиты христиан в зоне конфликтов, противодействия международному терроризму.