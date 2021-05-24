О празднике Николы Летнего в московском греко-католическом приходе Святых Константина и Елены

Община московских католиков византийского обряда вместе со всею Восточной Церковью отмечала 22 мая (9 мая по Юлианскому календарю) праздник Перенесения мощей Святителя Николая Чудотворца в город Бари («Никола Летний»), но основные торжества были передвинуты на воскресенье 23 мая, когда их латинские собратья праздновали Пятидесятницу.



Между тем, для верных прихода Святых Константина и Елены этот день, кроме почитания памяти Святителя, был отмечен еще двумя знаменательными событиями: пятеро юных прихожан приступили к своему Первому Святому Причастию, а весь приход встречал почетного гостя – протосинкелла Ординария для католиков византийского обряда на территории России архимандрита Ивана Легу. Представителя Преосвященного Иосифа Верта, поздравившего приход с праздником от имени Владыки, приветствовали букетом цветов, а юные прихожанки прочитали стихи и спели песню на украинском языке.



Архимандрит Иван Лега возглавил праздничную Божественную Литургию, он же вручил представителям юного поколения, впервые приступившим в этот день к Святым Тайнам, памятки о Первой Исповеди и Первом Причастии. Богослужение завершилось благословением верных мощами Святителя Николая и их помазанием освященным елеем.



Разделить с московскими греко-католиками радость праздника пришли столичные католические священники, среди которых Викарий Архиепископа для России Армянской Католической Церкви протоархимандрит Петрос Есаян, Генеральный кустод Ордена Братьев Меньших Конвентуальных отец Дарий Харасимович, настоятель прихода Святых Петра и Павла отец Игорь Ковалевский и многие другие. В завершение торжеств была сделана общая памятная фотография.

Информация и фотографии предоставлены нашим внештатным корреспондентом Ольгой Дубягиной

