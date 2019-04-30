Нужен ли нам праздник Пасхи или Бога россиянам заменяет Сталин? (Точка зрения православного клирика)

Что такое Пасха? Нежизнеспособный реликт, отмирающий атавизм уходящей христианской эры? Или, может быть, чье-то злонамеренное изобретение, эксплуатирующее чувства примитивных масс? Смотрим мы на Пасху как на музейную достопримечательность, дошедшую до нас от наивных предков, или как на мракобесие корыстолюбивых попов — неважно. Главное, что Пасха сейчас не нужна.

Если этот тезис не кажется самоочевидным, обратимся к мнению большинства. Как гласит избитая латинская поговорка: «Vox populi vox Dei» («Глас народа — глас Божий»). Хотя непонятно, голосом какого бога сегодня говорит наш народ? Или, идя от противного: можем ли мы соотнести себя со Христом (Тем Самым, Чье воскресение вскоре будет праздноваться)? Доверившись социологии, скажем однозначное «нет».

К Пасхе-2019 статистика в нашей стране выглядит удручающей. Лишь 3% россиян посещает богослужение в главный христианский праздник. Очевидно, что эти три процента не могут говорить от лица всего народа. Парадокс в том, что около 70% россиян запросто называют себя православными. Притом едва ли двадцатая часть из них знакомы с Евангелием (главной христианской книгой) или хотя бы знают о существовании Символа Веры — краткого изложения общепринятых в православии догматических истин.

Для наглядности представим человека, называющего себя платоником, но никогда не читавшего ни Платона (даже в пересказе учебника), ни неоплатоников, а свою самоидентификацию объясняющего так: «Мой дед был платоником, отец был платоником… да и портрет философа знаком мне с колыбели!» Именно так россияне очень часто объясняют свое «православие», связывая свою «веру» с некоей «традицией». А вот посещение храма на Пасху — удел фанатиков…

Вывод один: бог современных русских — это не Бог Библии, которую мы чаще всего не знаем, не Бог Пасхи, в которой мы не участвуем.

Так кто же он — бог нашего времени? Полагаю, что ограничиться одним именем не удастся, ибо имя им легион. Хотя есть одна фамилия…

В наше непростое время — с его затянувшимся экономическим кризисом, внешнеполитическими обострениями, внутренним глубоким расколом общества, который требует какого-то выхода, разрешения, — огромное число людей испытывает жажду некоего возрождения, возвращения к весьма туманным, но болезненно родным высотам. Восхождение к ним — задача непростая, и бог для этого нужен под стать. Бог нужен величественный и грозный, владыка Победы, повелитель стали и огня. Этот бог выходит из сумрака прошлого, приобретая все более различимые черты. И сквозь дымовую завесу мы различаем его лицо и узнаем… Сталина!

Да, многие словно впервые открыли глаза, внезапно обнаружив, что более 50% населения России положительно (или скорее положительно) оценивают правление этого вождя. Внезапно оказывается, что это не просто жуткая тень кровавого прошлого, а демиург, обретающий новую жизнь, цвет, форму, голос — сотни, тысячи голосов. Миллионы голосов на все лады повторяют призывающие заклинания: «При Сталине мы победили!», «При Сталине нас уважали!», «При Сталине был порядок!», «У-ух, Сталина на вас нет!»… Сталин стал символом победоносной мощнейшей державы, достигающей успехов любой ценой, любыми жертвами. Бог Победы для «верующих» — это Сталин. И 9 Мая все больше становится именно его праздником…

А как же Христос и Пасха? Да кто Он такой — неудачливый еврейский Учитель? Какую войну Он выиграл? Как Он помог России? Кого обеспечил финансовым благополучием?..

В отличие от Бога Библии, который именует себя Ревнителем, божки языческих систем всегда отличались доступностью, а их пантеоны допускали многообразие. Не хочешь Сталина? Имеются идолы посвежее: Илон Маск, веганство, криптовалюты… Есть многочисленные божества поп-культуры, бизнеса, здоровья, всяческого благополучия, грустных и веселых картинок в социальных сетях etc. Каждая сфера так или иначе находит своего кумира-покровителя. Христос, который не обещал ни бонусов к здоровью, ни карьерного роста, ни даже «позитивчика по жизни», здесь явно проигрывает.

Для культурно-религиозной среды России имеется одно вполне подходящее слово — язычество. Язычество (от «язык» — народ) — вера народа. То, что этническая общность рождает из себя и для себя, исходя из топографии, истории, политической ситуации и т.д. Язычество максимально приближено к жизни: есть боги для войны, есть — для урожая, для денег, для родов, для дома. У римлян были боги порога и дверных петель… Все понятно: нужен тебе успех в определенной сфере — знаешь, к кому обратиться.

Христос и Его Воскресение в эту картину совсем не вписываются. Он не «вытекает» из жизни общества и потому неудобен. И Он ничего не обещает: ни долголетия, ни успеха и славы, ни государственного процветания, ни славных побед. Он только смиренно предлагает путь жизни. Не для государства, не для народа, а для каждого, вне зависимости от пола и цвета кожи. Своим Воскресением Он приоткрывает другую реальность.

«Хочешь воскреснуть в жизнь вечную со Мной — следуй за Мной». Пасха для этого и про это. Пасха — это про Его Воскресение и жизнь вечную, и про наше воскресение и жизнь вечную, которую мы можем обрести только в Нем.

Так нужна ли нам такая Пасха? Чужая, старая, потерянная в сонме новых современных, удобных богов?

Она нужна не всем. Но кому-то — очень нужна, необходима. Как вода, как воздух, как согревающее и освящающее солнце. Когда Пасха Христова становится нашей Пасхой, когда переживается нами как новое, совершенно уникальное событие, она восполняет то главное, по чему тоскует душа.

Пусть, по слову Фалеса Милетского, «все полно богов», никто из этих богов не может дать воскресения, не может приобщить к вечности, дав смысл за границей этой суетной короткой жизни. А Иисус Христос может. Он — Единственный, умерший за нас и для нас воскресший. Потому вскоре мы вновь можем ясно и недвусмысленно отречься от всех идолов века сего, воскликнув: Христос воскресе!



Диакон Сергей Белозерцев, священнослужитель РПЦ

Источник: MK.RU

(Автор миниатюры — Алексей Меринов)