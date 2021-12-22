Нунций Йозич и архиепископ Станевский встретились с главой МИД Белоруссии

21 декабря митрополит Минский и Могилевский архиепископ Иосиф Станевский в сопровождении Апостольского нунция в Республике Беларусь архиепископа Анте Йозича встретился с Министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, передает Catholic.by.

Во встрече также принял участие первый заместитель Министра, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь при Святейшем Престоле Сергей Алейник.

Основными темами беседы стали текущее положение Римско-Католической Церкви в стране, взаимодействие Св. Престола и официального Минска, а также некоторые другие вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня.

По итогам обсуждения стороны подтвердили стремление к укреплению межконфессионального диалога и активизации сотрудничества в различных сферах для достижения дальнейшей положительной динамики сотрудничества.

Как сообщается на сайте МИД Республики Беларусь, Владимир Макей пожелал архиепископу Станевскому долгой и плодотворной работы на новом посту.