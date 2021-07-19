«Ну как родного человека сдать в психушку?» (О работе Патронажной службы «Каритас»)

Пожилая женщина лежит на кровати в маленькой комнате, увешанной коврами. Из-под одеяла видно только голову и сухую руку. Галина просит пить. Татьяна, тоже немолодая, поит ее водой и придерживает. Напившись, Галина бормочет: «Ну какие вы хорошие девушки, спасибо вам большое, храни вас Бог». «Девушка» на вопрос, сколько ей лет, смеясь, отвечает: «Восемнадцать!» Но потом добавляет: «Да 70 будет скоро». Татьяна — племянница Галины, но они почти ровесницы. Галя лишь немногим старше — ей 72…

О работе Патронажной службы «Каритас» в Новосибирске рассказывает материал портала «Такие Дела» (Проект Благотворительного фонда «Нужна Помощь»).

«Привезли оттуда — вся в синяках, глаза навыкате»

Три года назад Галина отравилась. Чем — неизвестно. Вызвали скорую, увезли в реанимацию. «Около недели нас к ней в больницу не пускали. До этого она еще ходила, а когда из больницы вернулась, уже на ноги почти не вставала, — вспоминает Татьяна. — Уезжала в больницу она в своем уме, в памяти, пролежала там 18 дней. Привезли оттуда — вся в синяках, в опрелостях, в агрессии, глаза навыкате — я ее вообще не узнала. Врачи сказали, что она проживет от трех дней до пяти лет, что у нее нарушения в коре головного мозга и деменция».

Татьяна практически выросла вместе с Галей. Они повзрослели, разъехались по разным городам, но в старости снова съехались — буквально не смогли друг без друга. Когда Галя слегла, оказалось, что Татьяна единственная из большой семьи достаточно свободна, чтобы ухаживать за родственницей.

Она говорит, в последние годы перед тем, как стать беспомощной, Галя перенесла много горя: «У нее умер муж, молодой еще, в 52 года, и сын погиб в 30 лет. И она осталась одна. Один на один с собой. Она тогда на пенсии уже была, но работала в банке, пол мыла. Но стала выпивать, это стали замечать и попросили ее с работы».

Несмотря на то что Галя выпивала, она заботилась о Татьяне, когда племянница повредила руку. «И готовила, и одеваться помогала, пальто застегнуть, штаны, и в больницу провожала. А как я теперь должна поступить, взять и бросить ее? Мне родственники, когда она в агрессии была, предлагали сдать ее в психушку. Ну как родного человека сдать в психушку?!» — восклицает Татьяна.

Когда Галину забрали из больницы, Таня сначала была в растерянности: непонятно было, как кормить тетку, которой в больнице поставили зонд, как справляться с агрессией, как правильно ухаживать. Но Таня пообвыклась и приноровилась.

«Врачи говорили, что она вообще не встанет, а я ее посадила, кормить научилась, сначала шприцем, а сейчас с ложечки. И она немножко оклемалась. Но поначалу в такой агрессии была, что я ее привязывала. Прямо вот в кресле», — вспоминает Татьяна.



Сестричка милосердия

На полную луну Галина порывалась бродить по квартире, вскакивала с кровати и сразу падала — не было ориентации в пространстве, ноги не держали. Иногда не спала целый день, а потом, выдохшись, засыпала на сутки. В один из таких дней Галя уснула в кресле. Таня не стала ее будить и накрыла одеялом, а на следующий день, когда перекладывала тетку на кровать, увидела жуткие пролежни. Ни Татьяна, ни ее сестра Лена (по профессии, кстати, соцработник, которая тоже помогает ухаживать за тетей) не умели лечить пролежни.

«Я как увидела — испугалась. Моя сестра нашла тогда Ольгу Владимировну из Патронажной службы “Каритас”. Она прямо сестра милосердия, — улыбается Татьяна. — Так доходчиво объясняла, как что делать, приезжала к нам каждую среду, показывала, как ее подвинуть лучше, чтобы мне не надорваться. Очень обходительная, очень внимательная, сестричка от Бога».

«Сестричка милосердия» — это медицинская сестра Патронажной службы «Каритас» в Новосибирске Ольга Кривенькая. Она учит родственников тяжелобольных людей, прикованных к кровати, домашнему уходу за ними. «Пролежням достаточно двух часов, чтобы появиться, — поясняет Ольга. — До пролежней Таня сама справлялась. А как пролежни начались, понадобилась помощь. Видимо, Татьяна сама устала и вымоталась, поэтому потеряла бдительность».

Ольга очень хвалит Татьяну за уход за теткой. Далеко не все родственники, которые говорят, что готовы ухаживать за своими лежачими родными, на самом деле делают все правильно.

«Вообще, я часто вижу родственников, которые говорят, что в лепешку готовы разбиться, вроде бы прислушиваются, но на деле нет никаких результатов. Не так часто люди понимают на самом деле, в чем заключается уход. Я сталкиваюсь с тем, что родственники кивают головой, а результатов нет, ошибки те же: отключают от электричества противопролежневый матрас, не переворачивают человека, — вздыхает Ольга. — Сложно сказать, почему они пренебрегают правилами ухода, хотя мы проговариваем их каждый раз. Но случаи, когда родственники активно и правильно ухаживают и это работает, — они запоминаются!»

Татьяна как раз такой родственник: «очень исполнительная и ответственная». Когда Ольга познакомилась с ней, осмотрела Галю и ее пролежни, то не обещала быстрого заживления.

«Когда мы стали лечить пролежни, я не обозначала сроков. Но спустя время у них были очень хорошие результаты. Они прислушались ко всем моим советам. В последующие посещения я уже не видела проблем с уходом. Но я чувствовала, что им нужна моральная поддержка», — говорит Ольга.



«Буду за ней ходить столько, сколько надо»

Сейчас необходимость часто посещать Татьяну с Галиной отпала, но медсестра все равно остается с ними на связи. Недавно на ноге у самой Татьяны открылись трофические язвы, и Ольга объяснила, как с ними справиться. Таня делает все по инструкции и посылает Ольге фото с заживающими ранами.

Татьяна соглашается: «Ольга Владимировна нас всему научила, меня и сестру. И моя сестра Лена, соцработник, теперь к другим людям ездит помогать, как ее Ольга научила: как правильно переворачивать человека, чтобы спину не сорвать, как раны обрабатывать».

Когда едешь в гости к двум пожилым женщинам, одна из которых никогда не встанет с кровати, а вторая ухаживает за ней уже три года, ждешь, что это будет встреча, полная тоски и безнадежности. Но Татьяна говорит, что ее не тяготит жизнь с Галей — да и вообще, это не первый человек, за которым она ухаживает:

«До этого я за маленькими ходила, за сестрами-братьями, за внучатами. И за бабушками я ухаживала тоже, и вот теперь за теткой. Кормим с ложечки, горшок купили, кровать скоро новую привезут. Я, как все сделаю, приберусь, ложусь рядышком тут с ней и отдыхаю. Мне, конечно, с ней сейчас не поговорить, она не соображает почти ничего, но ко мне внучку привозят тараторку — ее не переслушаешь. А Галю я в больницу не отдаю, потому что мне ее один раз уже привезли оттуда — и в каком состоянии. Я лучше сама за ней буду ходить столько, сколько надо, дай Бог ей долгих лет, пусть живет».

В Патронажной службе «Каритас» знают, что лежачие больные есть на каждой улице и в каждом доме. Это не только старики, столкнувшиеся с инсультом, рассеянным склерозом, старческим слабоумием, но и молодые люди — жертвы автокатастроф и несчастных случаев. Специалисты по уходу с медицинским образованием обучают родственников, как сменить подгузник взрослому человеку, как помыть лежачего больного, как переместить его в кровати, пересадить, поднять.

Была бы возможна мирная тихая жизнь дома для Галины, если бы им не помогла вылечить пролежни медсестра Ольга из «Каритас»? Нет, Галя бы снова очутилась в больнице, и рядом бы не было заботливой Тани. Но служба «Каритас» существует на благотворительные пожертвования. Пожалуйста, поддержите работу Ольги и ее коллег, чтобы люди, которые ухаживают за близкими, не оставались с проблемами в одиночестве и всегда знали, что делать.

Текст: Маргарита Логинова

Фото: Владимир Косарев

Источник: «Такие Дела»