Папа — Альфонсианской академии: нравственное богословие должно обращать внимание на реальную жизнь

23 марта Епископ Рима принял в Ватикане членов Папской академии св. Альфонса в связи с предстоящим празднованием её 75-летия, сообщает русская служба Vatican News.

Отметив ценный вклад преподавателей и сотрудников академии в сфере образования и нравственного воспитания, Папа подчеркнул, что моральное богословие, питаемое Словом Божием, должно помогать верным понимать величие их призвания нести в мир любовь Христа. Именно Божья любовь ведет нас по жизни, ею мы руководствуемся в принятии личных решений. Поэтому богословы, миссионеры и исповедники должны оставаться в тесном контакте с Народом Божьим, обращать особое внимание на проблемы самых незащищенных, понимать их реальные трудности, смотреть на жизнь с их точки зрения и предлагать им ответы, отражающие свет вечной любви Отца, подчеркнул Папа.

Отметив важность темы совести и ее воспитания, Святейший Отец пояснил, что в наши сложные и быстро меняющиеся времена только люди со зрелой совестью смогут проявлять в обществе здоровый евангельский протагонизм в служении своим братьям.

Епископ Рима отметил, что биоэтика имеет фундаментальное значение в поиске общих решений, уважающих святость жизни, и призвал сделать плоды исследований ученых-биоэтиков доступными: для этого следует использовать «язык народа» и предлагать эффективные методы для решения насущных проблем конкретного человека.

Святейший Отец затронул тему социальной нравственности: этот вопрос требует сегодня глубоких размышлений, поскольку экологический кризис, война, финансовая система ставят перед людьми новые вызовы. «Давайте же и мы примем эти вызовы с уверенностью, ‘всегда готовые всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением’ (см. 1 Петр 3,14)», – призвал Епископ Рима.

Завершая речь, Святейший Отец пожелал Папской академии св. Альфонса хранить научную строгость своих исследований и близость к Народу Божьему, давать конкретные ответы на реальные проблемы и формулировать гуманные нравственные предложения, внимательные к спасительной Истине и благу людей.

«Да поможет вам Святой Дух быть воспитателями совести, учителями той надежды, которая открывает сердце и ведет к Богу».